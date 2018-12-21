Какие темы обсудят на сессии Парламентского собрания Беларуси и России в Москве 21-22 декабря

Новости Беларуси. Сегодня, 21 декабря, бюджет Союзного государства рассмотрят в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты Парламентского собрания Беларуси и России планируют принять его сразу в двух чтениях.

Проект главного финансового документа одобрен ранее в Бресте на заседании Союзного Совмина. Известно, что доходы бюджета составят более 7 миллиардов российских рублей, а расходы – около 6,3 миллиарда.

Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте

Сегодня в Москве будет обсуждаться и проект концепции сближения законодательств двух государств. Результатом в итоге должно стать предоставление равных прав гражданам.

В рамках пленарного заседания Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которое продолжится и 22 декабря, впервые состоится «правительственный час». Представители профильных министерств примут участие в дискуссии по перспективам отмены роуминга на территории Союзного государств и создания единого научно-технологического пространства.