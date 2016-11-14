Новости Беларуси. Законотворчество на пользу обществу. Семен Шапиро встретился с депутатами Палаты представителей Национального собрания, которые представляют интересы жителей столичного региона.

Актуальные вопросы избирательных округов, эффективные пути их решения, работа с населением – основные темы разговора.

Губернатор обратил внимание парламентариев на взвешенность решений, которые им придется принимать. Ответы в первую очередь нужно искать на местах, спорные и сложные ситуации обсуждать с коллегами – советы, которые пришлись кстати как опытным законодателям, так и депутатам, которые в парламенте впервые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валерий Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Когда общаешься с народом, с руководством предприятий, порой возникают серьёзные вопросы, которые есть смысл поднимать и перед правительством.

Елена Анисим, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, всех волнует экономическая ситуация, волнует и возможность трудоустроится. И есть вопросы социально-бытового плана. Я исхожу из того, что любой вопрос может быть решён, когда те, от кого зависит принятие решения, ищут пути.

Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Будем встречаться с нашими избирателями, вместе определять задачи, вопросы, и решать.