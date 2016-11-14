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Семен Шапиро встретился с депутатами Палаты представителей Национального собрания

14 ноября 2016 14:47
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Новости Беларуси. Законотворчество на пользу обществу. Семен Шапиро встретился с депутатами Палаты представителей Национального собрания, которые представляют интересы жителей столичного региона.

Актуальные вопросы избирательных округов, эффективные пути их решения, работа с населением – основные темы разговора. 

Губернатор обратил внимание парламентариев на взвешенность решений, которые им придется принимать. Ответы в первую очередь нужно искать на местах, спорные и сложные ситуации обсуждать с коллегами – советы, которые пришлись кстати как опытным законодателям, так и депутатам, которые в парламенте впервые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валерий Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Когда общаешься с народом, с руководством предприятий, порой возникают серьёзные вопросы, которые есть смысл поднимать и перед правительством. 

Елена Анисим, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Конечно, всех волнует экономическая ситуация, волнует и возможность трудоустроится. И есть вопросы социально-бытового плана. Я исхожу из того, что любой вопрос может быть решён, когда те, от кого зависит принятие решения, ищут пути. 

Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Будем встречаться с нашими избирателями, вместе определять задачи, вопросы, и решать.

# Валерий Гайдукевич # Государственная политика # Елена Анисим # Валентина Рожанец

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