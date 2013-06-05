Александр Лукашенко подчеркивает важность укрепления оборонного потенциала СНГ в условиях сложной геополитической обстановки

Новости Беларуси. Президент подчеркивает важность укрепления оборонного потенциала СНГ в условиях сложной геополитической обстановки. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 июня на встрече с главами делегаций, участвующими в заседании Совета министров обороны СНГ.

В настоящее время военное сотрудничество в Содружестве направлено на реализацию положений Концепции, рассчитанной до 2015 года. Так, в 2012 году белорусские военнослужащие приняли участие более чем в 30 совместных мероприятиях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу вам откровенно, это позиция не только Беларуси, моя позиция, это позиция многих глав государств, которые думают о наиболее углубленной интеграции, что нам хотелось бы более, как тут помягче сказать, глубокого сотрудничества в военно-политической сфере в СНГ и особенно перевода конкретных, формализованных уже, решений в практическую плоскость. Хотим мы этого, не хотим, сами мы это захотим. Нет? Значит жизнь нас заставит быть теснее и сотрудничать плотнее в рамках военных организаций. Свидетельством тому является та глубочайшая нестабильность по периметру наших границ. Это вы знаете не хуже меня. И поэтому еще раз подчеркиваю: может быть, кому-то и не хотелось бы уж очень тесных объятий в рамках, ну, примерно таких, как у нас в ОДКБ даже, может быть, кому-то хотелось быть более независимым, но то, что происходит в мире, толкает нас к более тесным военным сотрудничествам. И поэтому я всегда требую в Беларуси от силовых структур более тесного сотрудничества. Даже углубленной интеграции, боле полной интеграции со всеми государствами, которые на это сегодня готовы. Примером тому может служить наше сотрудничество с Российской Федерацией в рамках проекта Союзного государства. Мы практически на сегодняшний день создали единую армию.

Сергей Шойгу, председатель Совета министров обороны государств-участников СНГ, министр обороны Российской Федерации:

Докладываю Вам как председателю Совета глав государств СНГ, что в своей практической деятельности Совет министров обороны последовательно реализует установки Совета глав государств по обеспечению безопасности Содружества и развитию многостороннего военного сотрудничества.

Затем представители военных ведомств обсудили план действий на будущий год. В Минске прошло заседание Совета министров обороны стран Содружества. Так, решено, что совместные учения «Боевое Содружество-2013» пройдет с августа по октябрь.

Всего в повестке дня было порядка двух десятков вопросов, которые касаются развития сотрудничества на пространстве СНГ. Особое внимание уделено противовоздушной обороне, а также предстоящим учениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Совет министров обороны в своей работе особое внимание уделил совершенствованию совместных систем военного назначения, таких как объединенная система ПВО. Это позволяет в полной мере задействовать имеющийся потенциал и совместными усилиями укреплять основы национальной и общей безопасности. В целях отработки вопросов подготовки и совместного применения группировок войск противовоздушной обороны было принято решение о проведении совместного учения с боевой стрельбой «Боевое Содружество-2013». Это позволяет в полной мере задействовать имеющийся потенциал и совместными усилиями укреплять основы национальной и общей безопасности.

2013 год - это год председательства Беларуси в СНГ. Помимо экономических, инновационных или энергетических инициатив Республика подготовила предложения и по безопасности границ. Тема, важность которой, понятна каждому. Без нее ни экономика, ни экологические начинания нормально работать не смогут. Задачи Секретариата совета министров обороны координировать работу на этом направлении. Перед заседанием с военными из стран СНГ встретился Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Новый импульс совершенствованию взаимодействия государств СНГ в военной сфере придала реализация концепции военного сотрудничества государств-участников до 15-го года. Эта концепция – логическое продолжение линии на сохранение и развитие существующих и поиск новых востребованных форм совместной деятельности. Она практически определяет основные контуры будущей модели многостороннего сотрудничества в сфере безопасности. Сейчас на первом плане находятся вопросы именно практического сотрудничества.

В полной мере задействовать имеющийся потенциал, укреплять основы национальной и общей безопасности помогают единые системы. Например, ПВО, геоинформационная система, связи и автоматизации, система опознавания.

Рассмотрели и вопросы о внесении изменений в некоторые соглашения. Они касаются и использования систем спутниковой связи, взаимодействия инженерных войск. Ряда других. Шла речь и о поиске аэродрома в Беларуси для совместной с Россией авиабазы.

Сергей Шойгу:

Как мы и договаривались, уже в этом году появится авиационная комендатура, а в ближайшее время, мы надеемся, появятся и первые самолеты здесь, которые станут составной частью нашей совместной авиационной базы, так как все это делается по обоюдным договоренностям.

2017 год в СНГ объявят Годом защитника Отечества. Планируется также учредить медаль по случаю 25-летия вывода войск из Афганистана.