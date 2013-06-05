Владимир Макей встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Новости Беларуси. Визит в Минск представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ – важный шаг для восстановления доверия между белорусской стороной и офисом ОБСЕ. Об этом глава МИД нашей страны заявил 5 июня на встрече с Дуньей Миятович.

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь не останавливала сотрудничество с офисом ОБСЕ. Министр обратил внимание на насыщенную программу визита Дуньи Миятович, которая позволила ей лучше узнать ситуацию в стране. Владимир Макей также отметил, что у сторон достаточно вопросов для обсуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь гостья поблагодарила белорусскую сторону за открытость.

В Палате представителей 4 июня прошла встреча депутатов и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Дунья Миятович в Минске с официальным визитом. В ее графике – ряд встреч с чиновниками, а также журналистами.

4 июня белорусские законодатели познакомили гостью со своей работой. От визита Миятович парламентарии ждут объективности и готовности к диалогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, сама госпожа Миятович, общаясь с журналистами, высоко оценила приглашение посетить Беларусь.

Дунья Миятович, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ:

Я здесь по приглашению МИД. Я очень ценю это приглашение. Я должна сказать, что все двери были для меня открыты для встреч и обсуждений. Все беседы проходили в дружественной обстановке и были прямыми обсуждениями.