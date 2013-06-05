Ущерб от беспорядков в Турции оценивают по меньшей мере в $40 млн

Новости Турции. Ущерб от беспорядков в Турции оценивают по меньшей мере в 40 миллионов долларов. Тем временем ситуация в регионе остается напряженной. Во вторник на улицы всех крупных городов (от Анкары и Стамбула до Измира) вновь вышли манифестанты. Полиции снова пришлось прибегнуть к спецстредствам. Наиболее ожесточенное противостояние прошло в Стамбуле.

С начала протестов пострадали больше 3 тысяч человек, двое погибли.

Изначально камнем преткновения стал парк Гези, на месте которого планировалось построить торговый центр. Сейчас же требования протестующих носят комплексный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.