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Ущерб от беспорядков в Турции оценивают по меньшей мере в $40 млн

05 июня 2013 06:21
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Новости Турции. Ущерб от беспорядков в Турции оценивают по меньшей мере в 40 миллионов долларов. Тем временем ситуация в регионе остается напряженной. Во вторник на улицы всех крупных городов (от Анкары и Стамбула до Измира) вновь вышли манифестанты. Полиции снова пришлось прибегнуть к спецстредствам. Наиболее ожесточенное противостояние прошло в Стамбуле.

С начала протестов пострадали больше 3 тысяч человек, двое погибли.

Изначально камнем преткновения стал парк Гези, на месте которого планировалось построить торговый центр. Сейчас же требования протестующих носят комплексный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Массовые беспорядки

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