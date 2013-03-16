Александр Лукашенко ответил на вопросы «Russia Today»

Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России еще раз подтвердили единство взглядов в необходимости дальнейшего развития союзной интеграции. Это было отмечено в Санкт-Петербурге на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Как отметил Александр Лукашенко, за годы союзного строительства странами накоплен уникальный опыт равноправного взаимодействия и партнерства. Стороны и далее будут использовать интеграционный потенциал объединения. По итогам заседания ВГС президенты подписали ряд документов. Среди них - постановление об итогах торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за прошедшие 2 года и декрет о бюджете Союзного государства на 2013 год.

После заседания ВГС Александр Лукашенко дал интервью международному новостному англоязычному телеканалу «Russia Today». Он представляет российскую точку зрения на происходящие в мире события. Потенциальная аудитория — свыше 600 млн. человек. Белорусский лидер ответил на вопросы Софии Шеварднадзе. Ведущая телеканала приходится внучкой бывшему президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе. Во время интервью шла речь о торгово-экономическом сотрудничестве, внутриполитической ситуации в Беларуси, взаимоотношениях с Западом, а также об интеграционном взаимодействии Беларуси и России в различных форматах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Мы здесь прорабатываем вопросы и реализовываем пилотного характера: то есть мы начинаем, а потом это востребовано в любых интеграционных образованиях. И не только на постсоветском пространстве. Мы очень много сделали в экономике, мы не разорвали наши отношения, мы усилили кооперацию, создали единое оборонное пространство. У нас единая внешняя политика, этот вопрос как раз обсуждался. 5 миллиардов российских рублей – примерный бюджет, который примерно одинаков каждый год, - это 38 программ: в сельском хозяйстве, в промышленности, в культуре, образовании, здравоохранении и так далее. Поэтому мы значительно продвинулись за эти годы вперед, хотя мы не нашли в себе сил для реализации тех функций и того строительства, которые были предусмотрены договором. Мы со временем пришли к тому, что, наверно, мы не созрели еще до этого. Это и объективные, и субъективные причины разного рода. Но процесс Союзного государства, его строительства, дал толчок очень интересному новому образованию – Таможенному союзу, Единому экономическому пространству, которое мы пытаемся сейчас преобразовать и развить в экономический союз.