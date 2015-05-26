Новости Беларуси. Клубы молодых избирателей в ближайшее время появятся в каждом районе Минске. С таким предложением 26 мая выступили члены Молодежной палаты IV созыва при Минском городском совете депутатов.

Юные парламентарии уверены, формировать ответственное отношение к выполнению гражданского долга нужно еще со школьной скамьи.

Инициативу поддержала и Лидия Ермошина. Глава Центризбиркома добавила, что ребятам не стоит ограничиваться только теорией.

Совершеннолетние участники клубов могут на практике помогать участковым избирательным комиссиям. А тем, кому еще не исполнилось 18, можно поручать заполнять приглашения для избирателей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лилия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы никогда не вырастим будущих политиков, если не будем заниматься этим с детства, потому что в этом возрасте все воспринимается гораздо лучше, чем тогда, когда люди будут действовать, может быть, в более зрелом возрасте на основе уже административного проекта.

Константин Енджейчик, заместитель председателя Молодежной палаты IV созыва при Минском городском совете депутатов:

Реализация этого проекта в девяти районах города Минска позволит стимулировать электоральную активность молодежи перед выборами президентскими, которые будут проходить в 2015 году.