Александр Лукашенко: Земельные ресурсы – величайшая ценность для любого государства

Новости Беларуси. На неделе глава государства поставил задачу навести идеальный порядок на земле. Речь об этом шла на совещании по совершенствованию законодательства об охране и использовании земель. Правительство внесло на рассмотрение президента ряд предложений по выделению и изъятию земельных участков. Эти нововведения коснулись правил строительства и продажи земли. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ разбиралась, чем вызвана необходимость корректировки законодательства и какой это даст эффект.

С каждым днём — ближе к мечте. О собственном доме многодетная семья Черкасских мечтала не один год. Теперь то, что раньше было лишь в планах, сегодня воплощают в жизнь своими же руками. На некогда пустующем участке уже залили фундамент, появились и несущие стены. Кстати, в стороне от «стройки века» не остаются ни родители, ни трое детей. Как говорится, помогают, чем могут. Вот только без льгот от государства о новоселье можно было только мечтать, – признаётся Екатерина.

Екатерина Черкасская, многодетная мать:

Нам выделили кредит под 1% на 40 лет. Это большое подспорье, большая помощь. Своими силами ничего бы не получилось, потому что я в декрете, муж работает, дети растут.

Земельный участок брали на льготных условиях, как молодая семья. А когда родился третий малыш, взяли еще и льготный кредит на строительство дома. Сейчас работы идут полным ходом. А пока многодетная семья ютится в общежитии и с нетерпением ждёт переезда. Как-никак в возведении собственных квадратных метров вкладывают и силы, и душу. После такого, – говорит глава семейства, – продать свой дом даже рука не поднимется.

Сергей Черкасский, многодетный отец:

Есть льготные кредиты для многодетных семей, есть помощь. Мы, к примеру, не платим земельный налог, его отменили для многодетных семей.

Вот только нередко шаги навстречу такой «строительной мечте» делают далеко не все. К примеру, ещё в начале двухтысячных только на регистрацию земельного участка потратить приходилось не один день. Сейчас же все делается для того, чтобы упростить эту процедуру. На сглаживание тех самых «острых углов» направлен проект Указа «Об изъятии и предоставлении земельных участков». Новый порядок — новые проблемы? Скорее наоборот. Сроки госрегистрации снижаются до 5 дней, нашли панацею против недобросовестных застройщиков, позаботились даже о возрождении деревень.

На неделе документ представили президенту. Корректировки и дополнения в Указ вносились правительством. Изменения согласовывались с губернаторами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Правительством предоставлен этот проект Указа, который предусматривает изменение существующего законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков.

Я хотел бы в процессе сегодняшнего разговора получить ответ на следующие вопросы. Во-первых, чем вызвана необходимость корректировки существующего порядка? Второе. Что нового предлагается в плане совершенствования использования земельных ресурсов? Третье. Как это повысит эффективность хозяйствования в этой сфере? При этом хочу заметить: на земле должен быть идеальный порядок. Это наш бренд, это наше лицо. Кто бы в страну ни приезжал, отмечает нашу гармонию с природой, что мы ее не испохабили, не исковеркали, что человек в нашей стране может и отдыхать, и жить. Это очень важно для здоровья человека. Чистота, воздух, земельные ресурсы, лес – это здоровье нашего человека. Поэтому я уделяют такое пристальное внимание землям сельхозназначения и лесным ресурсам.

Одним из приоритетных остаётся вопрос размещения объектов недвижимости на землях сельхозназначения и лесного фонда. Тем более это белорусское богатство занимает около 90% территории. Как бы то ни было, его нужно сохранить, а для этого эффективно и рационально использовать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мое отношение к землям, особенно сельхозназначения и лесного фонда, вы знаете. Сегодня никаких мероприятий в плане строительства и так далее, связанного с отводом земель, без разрешения президента в стране не производится. В нашей истории были разные моменты. Изначально действовал такой порядок, как теперь. Потом я предоставил полномочия распоряжаться этими землями губернаторам. Потом я вынужден был изъять это право у губернаторов и вернуть президенту. Почему это произошло, я говорил. Такого хаоса и безобразия на земле, как в этот период, у нас не было: начали строить на плодородных землях разного рода склады, предприятия и жилье. Земли сельхозназначения – это святое. Многие поколения их создавали, вырубая, занимаясь подсечным земледелием, выжигая, создавая то, что кормит народ. И, вообще, я считаю, что земельные ресурсы – величайшая ценность для любого государства, и даже для России, которая обладает колоссальными запасами земель. Хотя не совсем, может быть, большая часть их пригодна для земледелия, тем не менее. Отсюда мое отношение к этому. Поэтому прежде, чем подписывать соответствующий Указ, я думаю, что нам надо еще раз обсудить вопросы рационального использования земельных ресурсов. Это наше богатство. 90% территории страны – это земли сельхозназначений и леса, которые должны использоваться эффективно. На земле должен быть идеальный порядок. Это наш бренд, это наше лицо. Кто бы в страну ни приезжал, отмечает нашу гармонию с природой, что мы ее не испохабили, не исковеркали, что человек в нашей стране может и отдыхать, и жить. Это очень важно для здоровья человека. Чистота, воздух, земельные ресурсы, лес – это здоровье нашего человека. Поэтому я уделяют такое пристальное внимание землям сельхозназначения и лесным ресурсам.

В целом белорусское земельное законодательство урегулировано. Тем не менее ещё большее внимание уделить нужно защите прав граждан. Взять, к примеру, проблему «недобросовестных застройщиков». Теперь их земельные участки не будут повторно выставлять на аукцион. Их сразу же передадут УКСу. Тот и поможет в поиске нового застройщика. Эффект понятен. И сроки, и стоимость жилья останутся неизменными. Ещё больше позаботились и о многодетных семьях.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра республики Беларусь:

Такая категория людей у нас социально защищенная. Это, допустим, многодетные матери и другие категории, которые имеют право получить полностью, 100%, участок земельный бесплатно под строительство жилого дома или за 50%. Нынешнее законодательство предусматривает, что в течение трех лет должен быть построен дом и в течение восьми лет его нельзя продавать. Но жизнь течет своим чередом. Допустим, потеря кормильца. Они хотят его продать, чтобы как-то компенсировать и выплатить кредитный ресурс, или, может, где-то купить какую-то другую квартиру. Поэтому было внесено предложение, что местные органы власти, исполкомы принимают такое решение по данному перечню и человек компенсирует кадастровую стоимость.

Никакого перепрофилирования жилого участка, к примеру, под строительство гостиницы, а земля для потребкооперации отдаваться будет без аукциона. Особое внимание уделять будут заброшенным участкам и территориям бывших лагерей, которые годами остаются заброшенными. Такие земли тоже должны эффективно использоваться. Поэтому не исключено, что изменения могут коснуться даже налогового законодательства.

Актуален и вопрос возрождения деревень. Зачастую покупать, можно сказать, уже готовые участки люди не хотят. Вот только почему? — удивляется Александр Полозков.

Александр Полозков, владелец агроусадьбы:

В чистом поле строиться, где нет дороги, электричества, это очень сложно. А тут деревня, основные коммуникации есть.

Деревня Чечевичи на Быховщине. В своё время место под строительство выбирали специально, чтобы и электричество было, и газ. В итоге сегодня, специально для нашей съёмочной группы, отец Александра Полозкова с гордостью показывает дом, который построил сын.

25 соток, три года строительства – и на пустующем участке появились дом, баня, гараж. Чуть позже здесь же Александр построил и агроусадьбу. Теперь о месте отдыха в Синеокой уже знают в Беларуси, России и даже в Прибалтике. И за домом, и за участком Александр смотрит. Земля лентяев не любит, – шутит хозяин.

Александр Полозков, владелец агроусадьбы:

Сразу заметно все. Любой сосед пройдет и увидит, есть хозяин или нет. А вообще считается, лицо хозяина – это фронтон дома.

Таких, как Александр, покупателей пустующих участков в белорусских деревнях должно быть больше, – уверены в правительстве. Поэтому уже сегодня много делается и в облисполкомах. Специально, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Мы каждый раз даем информацию о пустующих участках, которые мы выносим на продажу. Мы в этом году намерены продать 15 тысяч пустующих участков. Это позволит привести в порядок деревни – пустующие, заброшенные участки. Там уже готова инфраструктура – как правило, есть дорога, электричество, почта, автобусное обеспечение и другие вопросы инфраструктуры. Поэтому признано оптимальным навести порядок в действующих деревнях, а не строить новые в чистом поле.

Все корректировки и изменения законодательства по наведению порядка на земле президент поддержал. Но всё же что-то ещё необходимо доработать. Окончательный документ представлен должен быть через месяц.