Новости Беларуси. 26 мая Верхние палаты белорусского и индонезийского Парламента подписали совместное заявление о сотрудничестве. Это документ, в который включены договоренности, достигнутые в ходе визита индонезийской делегации.

Стороны условились углубить взаимодействие в торговле, инвестиционной сфере и межрегиональном сотрудничестве.

В этом направлении уже интенсивно работают Минск, а также Брестская и Могилевская области. Также стороны планируют расширить договорно-правовую базу, которая будет регламентировать сотрудничество бизнес-сообществ двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Вопросы будут рассматриваться членами комиссии для того, чтобы сформировать своего рода дорожную карту на основании тех договоренностей, которые позволят вывести наш взаимный товарооборот не менее чем на 1 млрд долларов в 2018 году. Кроме того, мы вчера еще достаточно подробно с господином председателем обсудили вопросы совместных предприятий, дислоцирующихся в Индонезии, для того, чтобы действительно развивать промышленную сферу, промышленную отрасль, в том числе по продуктам питания и по кондитерским изделиям