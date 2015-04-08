Новости Беларуси. Рига поделится с Минском опытом в сфере туруслуг и развития частных детских садов. Латвийская делегация во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым 8 апреля встретилась с руководством Минского горисполкома.

Обсуждались экономическое партнерство, взаимовыгодный обмен опытом в сфере городского хозяйства, социальной политики и туризма. Итогом встречи стало подписание программы сотрудничества между двумя столицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Минского исполнительного комитета:

Наметим сотрудничество в самое ближайшее время. Я думаю, что мы уже не на уровне руководителей, а на уровне тех исполнителей, тех структурных подразделений, Минского городского исполнительного комитета и думы Риги четко будем понимать, в каком направлении нам идти.

Нил Ушаков, председатель Рижской думы:

Для нас очень важен обмен опытом, если мы говорим про коммунальное хозяйство между Ригой и Минском. Есть вопросы, где у нас, предположим, какие-то проекты или направления были реализованы. Мы можем рассказать. Для примера: тот же самый туризм, где мы в 2009 году начали активно рекламировать Ригу. Здесь мы можем поделиться наработками с Минском. Есть другие примеры, где мы могли бы у Минска набираться опыта.