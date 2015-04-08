Прямой эфир

Рига поделится с Минском опытом в сфере туруслуг и развития частных детских садов

08 апреля 2015 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рига поделится с Минском опытом в сфере туруслуг и развития частных детских садов. Латвийская делегация во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым 8 апреля встретилась с руководством Минского горисполкома.

Обсуждались экономическое партнерство, взаимовыгодный обмен опытом в сфере городского хозяйства, социальной политики и туризма. Итогом встречи стало подписание программы сотрудничества между двумя столицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Шорец, председатель Минского исполнительного комитета:
Наметим сотрудничество в самое ближайшее время. Я думаю, что мы уже не на уровне руководителей, а на уровне тех исполнителей, тех структурных подразделений, Минского городского исполнительного комитета и думы Риги четко будем понимать, в каком направлении нам идти.

Нил Ушаков, председатель Рижской думы:
Для нас очень важен обмен опытом, если мы говорим про коммунальное хозяйство между Ригой и Минском. Есть вопросы, где у нас, предположим, какие-то проекты или направления были реализованы. Мы можем рассказать. Для примера: тот же самый туризм, где мы в 2009 году начали активно рекламировать Ригу. Здесь мы можем поделиться наработками с Минском. Есть другие примеры, где мы могли бы у Минска набираться опыта.    

# Беларусь-Латвия # Международное сотрудничество # Андрей Шорец # Нил Ушаков

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко требует конкретных результатов по решению проблем в транспортной отрасли
07 апреля 2015 13:34

Александр Лукашенко требует конкретных результатов по решению проблем в транспортной отрасли

Белорусская армия приступила к испытаниям нового беспилотника
07 апреля 2015 07:02

Белорусская армия приступила к испытаниям нового беспилотника

Александр Лукашенко - Михаилу Мясниковичу: Сенаторы должны активнее работать с депутатами местного уровня
06 апреля 2015 16:36

Александр Лукашенко - Михаилу Мясниковичу: Сенаторы должны активнее работать с депутатами местного уровня