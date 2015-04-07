Александр Лукашенко требует конкретных результатов по решению проблем в транспортной отрасли

Новости Беларуси. Президент требует конкретных результатов по решению проблем в транспортной отрасли. Такую задачу Александр Лукашенко поставил 7 апреля на совещании, где обсуждалась ситуация в этой сфере.

Проблем в ней немало. Глава государства сразу же акцентировал внимание на двух моментах, в частности, организации международных перевозок и перекрестном субсидировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое внимание не удивительно, ведь транспортный комплекс – это основа инфраструктуры всей экономики.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Транспортные услуги формируют почти половину экспорта внешней торговли услугами Беларуси. Нынешние негативные тенденции не могут не сказаться на работе нашего транспортного комплекса. В этой связи сегодня от членов правительства, ответственных за отрасль, хотелось бы услышать ответы на отдельные вопросы.

Во-первых, какова сегодня реальная обстановка на предприятиях отрасли и в трудовых коллективах.

Во-вторых, с какими проблемами сталкиваются транспортные и дорожные организации, но, самое главное, как решаются эти проблемы. Хочу вам откровенно сказать, что, как обычно, мы мониторили ситуацию в этой сфере, так сказать, независимыми экспертами. И у меня сложилось такое мнение, что у нас правительство вообще не занимается этими проблемами.

Третье. Что предпринимается для снижения себестоимости, повышения доступности и качества транспортных услуг для населения и бизнеса. Набило оскомину рассуждение о том, что некое там перекрестное субсидирование загубило транспортные артерии, транспортную отрасль. Равно как "рыдал" всегда Семашко, что мы загубили энергетику перекрестным субсидированием, или предприятия рухнули от перекрестного субсидирования. Вам повторяю в последний раз, не повторяю, а говорю: никакого перекрестного субсидирования в стране нет! Есть тарифы, есть цены – по ним работайте.

Четвертое. Какие сложности возникают при международных перевозках, особенно в страны Евразийского экономического союза? Как оцениваются другие регионы в плане наращивания транспортных услуг? Мы договаривались о том, что проблемы в транспортной сфере в ЕАЭС сняты. И проблемы, которые существовали при перевозках из и в третьи страны, тоже сняты. Хотелось бы услышать, как они сняты на сегодняшний день на практике.

На сегодня транспортный комплекс Беларуси включает тысячи километров коммуникаций и более 10 тысяч организаций. В транспортной системе задействованы более 280 тысяч человек. Инвестиции в эту сферу за последние несколько лет увеличились более чем в 10 раз.

Затронули на совещании и вопросы тарифной политики. В ближайшее время изменения стоимости пассажирских перевозок не планируется.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Глава государства поставил четкую и ясную задачу, что тарифная политика должна быть оптимальной. Есть еще у нас резервы, на которые нас нацелил глава государства по снижению. Так что таких преобразований в тарифной политике в сторону увеличения в ближайшее время, я считаю, не произойдет.