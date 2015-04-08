Новости Беларуси. В Миноблисполкоме прошло первое заседание молодежного парламента. В состав консультативного органа при Минском областном Совете депутатов вошли 57 юношей и девушек.

Во всех районах области накануне состоялись выборы, и в молодежный парламент попали лучшие из лучших. Именно они будут помогать взрослым депутатом реализовывать молодежные инициативы.

Своих юных коллег поздравил председатель Областного совета депутатов Иван Липницкий, а также депутаты Палаты представителей Национального собрания, Областного совета, почетные люди области. Членам молодежного парламента вручили удостоверения и своеобразные «депутатские портфели», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Трухан, ученик гимназии № 2 Солигорска:

Я бы хотел поднять такую тему, как популяризация белорусского языка. В некоторых местах нужно повысить чистоту города, в некоторых местах нужно починить детские площадки, спортивные стадионы и тому подобное.

Полина Жданок, ученица средней школы № Жодино:

Молодежный парламент, можно сказать, двигатель процесса. Именно здесь возникают различные новые идеи. Дети часто замечают то, что могут не увидеть взрослые, то есть видят какие-то новые решения значимых проблем.

Артем Шаповалов, ученик гимназии № 1 Борисова:

Это не детский Парламент, это настоящая работа, где мы будем реализовывать свои собственные идеи, работать усердно на продвижение своих идей для того, чтобы делать наши города, нашу страну лучше.

Иван Липницкий, председатель Минского областного совета депутатов:

Я думаю, что эти ребята креативные, активные, которые умеют высказать свое мнение, будут, в практической деятельности работая вместе с Областным советом депутатов, доносить наши цели, нашу работу до своих сверстников.