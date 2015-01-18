Александр Лукашенко определил ключевые моменты и поставил задачи перед новым Правительством

Новости Беларуси. На неделе президент поставил главные задачи для нового Правительства. Его состав обновился почти наполовину. Такого рода топ-менеджеры — профессионалы самого высокого уровня и счет их идет на единицы, потому что задачи перед ними стоят серьезные.

Находясь в Парламенте, представляя новые кадры, Александр Лукашенко обозначил формулу работы Правительства. Если кратко - она должна быть максимально эффективной. Внешние рынки сжимаются, цены на нефть падают, нестабильность в соседней Украине тоже вряд ил положительным образом скажется на экономике Беларуси. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ о том, на что Президент сориентировал правительство.

Наталья Бреус, СТВ:

Дважды на этой неделе глава государства выступал в парламенте: в овальном зале и здесь, в Совете Республики. Президент не просто представлял ключевых управленцев, которые будут работать в экономическом штабе, - это глава Нацбанка и премьер-министр страны, но и говорил, на каких ключевых моментах в Беларуси будет сосредоточена экономика и финансы в 2015.

Примерно наполовину в конце прошлого года обновлен состав Правительства. Новых руководителей получили Администрация Президента, банковская сфера и три области.

По конституции согласие на назначение руководителя Нацбанка должен дать Совет Республики. Но сначала на повестке сенаторов внутренние вопросы. Об отставке заявил спикер верхней палаты. Попросил коллег отнестись с пониманием. Здоровье уже не то. 75-летний Анатолий рубинов, сделав карьеру ученого, последние 12 лет отдал госслужбе. Новым председателем Совета Республики был избран Михаил Мясникович.

Решение сенаторов о том, что именно экс-премьер, назначенный членом Совета Республики, должен его и возглавить, поддержал президент страны. Выступая в Национальном собрании глава государства говорит, что ротация кадров будет продолжена и в год президентских выборов.

Александр Лукашенко поблагодарил Рубинова за работу. Имея такой багаж знаний, академик не раз был для президента экспертом, не боялся публично отстаивать непопулярные, но нужные государственные решения. Впрочем, люди с опытом буду востребованы всегда.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Основной костяк сформирован. Я понимаю, и вы, наверное, понимаете - здесь в основном руководители в нашем сенате, вы знаете, на сколько это неприятный процесс - ротация и замена кадров. Вот, например, сегодня Анатолий Николаевич, мной очень близкий друг, человек, который немало сделал для нашего государства. Дело не в болезни. По болезни он бы мог еще работать и будут работать. Это не значит, что он уходит от активной государственной деятельности, равно как Борис Батура, Рудник, который здесь присутствует, Константин Сумар. Я очень рассчитываю на их дальнейшую работу. Мы определимся, каким образом и в каком объеме они будут заниматься государственными вопросами .

Не случайно Совет Республики — палату территориального представительства — по простому называют «сообществом экспертов». Сенаторы проводят ревизию законопроектов. Видят, что важно жителям в регионах. Президент призывает парламентариев быть ближе к людям. Не отмахиваться от решения житейских проблем.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Ситуация непростая. Все какие-то издержки, которые имеют место быть, зародились не у нас. И мы бы достаточно успешно закончили год и пятилетку, но нефтяные вопросы, связанные с падением цен на нефть, с резкой девальвацией российского рубля нашего главного торгового партнера, безусловно сказывается на вопросах социально-экономического развития. И Совет Республики вместе с палатой представителей будут также обеспечивать необходимое законодательное сопровождение социально-экономического развития нашей страны.

В конце 2014 вызовов стране хватило. И сжатие рынков, и обвал цен на нефть, и парад девальваций у соседей, война под самым боком. Все это в итоге «срикошетило» по открытой экономике Беларуси. На таком внешнем фоне логично решение президента укрепить экономический блок в руководстве государства. На пост главного банкира назначен финансист с опытом — Павел Каллаур. Всю жизнь проработал в банковской сфере — прошел все ступеньки — от простого служащего до зама председателя Национального банка. Последние 4 года управлял банком коммерческим.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Банки деньги не зарабатывают. В банках деньги хранят. Это деньги субъектов хозяйствования, физических лиц, заемные средства. И он понимает, что деньги варятся в экономике. Вот главное. Если бы у него этого чутья, чувства не было, если бы он был, как некоторые наши банкиры, чистюля-банкиром, я бы никогда его не рекомендовал. Поэтому приоритет – это экономика. Банковская система очень важна. Это кровеносная система экономики. Но экономика должна работать. Тогда и кровеносная система будет наполнена, кровообращение будет нормальное. Он это понимает.

Я очень жестко замкнул банки первого уровня, коммерческие банки, на Национальный банк. Национальный банк должен отвечать за все, что связано с деньгами в стране. А как можно отвечать за деньги в стране, если они сосредоточены в коммерческих банках, если ты не управляешь? У нас принято говорить регулятор, регулируют. Вот как в России сейчас часто слышат. Управлять нужно системой. Павел Владимирович Каллаур будет отвечать за это вместе с премьер-министром.

Именно под управлением тандема «Кобяков-Каллаур» предстоит стабилизировать ситуацию в стране. Это профессионалы, что и подкупило президента. Андрей Кобяков удачно сочетает в себе опыт инженера, экономиста и дипломата. Знает госструктуры изнутри и говорит на одном языке с международными партнерами. Представление его депутатам пусть важная, но формальность. Кобяков — личность в белоруской вертикали известная, человек с репутацией.

Никто не скрывает, что в ближайшее время Беларуси придется идти по пути сокращения затрат. То есть жить в 2015 придется по средствам и как можно больше привлекать инвестиций. Других рецептов экономического роста просто нет. Ключевой фигурой в аппарате становится министр. Море полномочий нового руководителя экономического ведомства не пугает.

Владимир Зиновский, министр экономики республики Беларусь:

К сожалению, были некоторые мои коллеги такие, которые всегда приходили в Правительство и говорили: а что будем дальше делать? Безусловно, это правильно, что определяющая роль лежит на министрах. В первые дни действия Правительства мы ушли от 30-процентного налога на продажу валюты. Более-менее стабилизировался курс. И это уже говорит, что действия Правительства абсолютно правильные. Самое главное теперь, чтобы с первого дня нового года заработала промышленность, заработало как положено сельское хозяйство, а самое главное - продавались товары. Тогда мы будем постепенно уходить от тех проблем, которые имеем.

Президент призывает не только аппарат, но и всех в стране рассчитывать на свои силы. Если будет помощь со стороны — это только в плюс, а нет — прорвемся!

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если говорить о конкретных шагах, то я бы посоветовал, прежде всего, на уровне предприятий поставить во главу угла финансовое состояние. И посоветовать руководителям не наедятся, что можно ногой дверь открыть в Правительство или в Минфин наш и там взять некие деньги. Попросить поддержки той, которая была вчера и позавчера. Больше не будет. И не только потому, что у нас нет лишних ресурсов. Где сможем — мы поможем. К нам сюда ходить не надо. Мы поможем и поддержим, но самый главный тренд — опираться на свои силы. Сегодня, чтобы нормально работать предприятию, есть все. Цены на ресурсы, которых у нас нет, в 2-3 раза ниже. На энергоресурсы, сырье, материалы, комплектующие цены понизились. В то же время на готовую продукцию, которую мы всегда производили, не особенно понизились. Начиная от того же бензина на внешнем рынке, что наши страдают производители и переработчики нефтепродуктов. Цена-то на внешнем рынке не очень-то понизилась на готовые изделия, а на сырье понизилась. О чем это говорит? Что можно сформировать больше дохода у себя на предприятии. Так формируйте. Самое главное — произвести этот же трактор, автомобиль, нефтепродукты и продать. Поэтому сегодня надо работать на внешних рынках. И не такая это большая проблема, чтобы ее нельзя было решить. Авторитет Беларуси достаточно высок, прежде всего, у наших друзей — в Китае, Индии, которая нас всегда принимала с распростертыми руками и поддерживала. В Германии по 400-500 долларов производители несут затраты на природный газ. Тоже самое по энергоресурсам. У нас что, такая цена? Поэтому надо работать по-настоящему. Это касается, прежде всего, руководителей и министров, которые руководят этими предприятиями.

Отказываться от сотрудничества с известными партнерами на Востоке и Западе Беларусь не будет. Что с Россией, что с ЕС у нас примерно равный товарооборот. Хочешь — не хочешь приходится балансировать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Помните: Россию нам никто не заменит. И когда мы ведем и будем вести диалог с Западом, с ЕС, с Америкой, другими, мы задаем один вопрос, я об этом открыто говорю, – если вы нам намекаете на наши отношения с Россией, конкретный вопрос — вы нам замените Россию? Нет. Тогда зачем вы нас тянете в болото? На примере братской Украины мы уже убедились, во что это выливается в крайнем случае. Не дай Бог. Поэтому мы с Российской Федерацией, установив многоформатные отношения, вести себя как с очень близким, братским нам государством.

Я всегда говорил и говорю: Это — наша Россия. Мы теснейшим образом (и исторически, и ментально, и экономически) связаны с этой страной! И когда нам было трудно, чего бы это ни стоило мне, вам, другим — Россия всегда подставляла свое плечо. Но не без проблем! Вы это знаете. Иногда безголовых, безмозглых проблем, которые мы создавали с Россией на ровном месте. Все это было! Наверное, и будет! Это — жизнь.

Но с другой стороны, у нас такой же товарооборот с ЕС, США. Это высокотехнологичные организации, государства. Почему мы с ними не должны сотрудничать?! Мы с ними точно так же граничим, как с РФ! Да, отношения несколько другие. Но их надо выстраивать. Поэтому пусть никто не напрягается ни у нас, ни в России, что мы будем настойчиво, целенаправленно идти к нормализации отношений с ЕС и США. Сигналов в настоящее время предостаточно, несмотря на то, что у нас президентские выборы и, естественно, все вокруг будут выжидать, чем это все закончится. Мы это тоже понимаем, особенно этим страдает ЕС. Исходя из этого, будем что-то там налаживать. Ну что же, если по другому ЕС и США не могут, мы подождем.

Нам намекают, что надо заставить Беларусь провести выборы на принципах международных стандартов. Успокойтесь — выборы в Беларуси пройдут исключительно честно, на основе Конституции Республики Беларусь, которая не противоречит международным стандартам. У нас есть заключение соответствующей Венецианской комиссии на нашу Конституцию. Вот так пройдут выборы. Не надо после этого писать, что-то выстраивать, какие-то рейтинги считать. Я уже не раз говорил: мы не будем подстраиваться под время, конъюнктуру, обстоятельства, что вот осенью будет очень тяжело, весной — совсем легко, поэтому надо быстрее провести выборы, чтобы получить больше голосов. У нас нет в этом никакой необходимости. Если нам народ доверяет, он нам поверит и поддержит нас в самые тяжелые времена. Но таких в Беларуси не будет. В этом я могу всех заверить. Мы сделаем все для того, чтобы минимизировать последствия тех катаклизм, которые созданы не нами и не на нашей территории.

Именно экспорт пока остается вопросом номер один для управленцев. Андрей Кобяков рассказал, что будет проанализирована работа всех товаропровоядщих сетей. Чтобы решать вопросы с продвижение белорусских товаров на ближайшее время намечено 60 визитов в 40 стран.

Андрей Кобяков, премьер-министр республики Беларусь:

Вы прекрасно понимаете, что состояние экономики у наших ближайших географических партнеров достаточно сложная. Нарастить физические объемы экспорта там будет непросто. Надо будет работать и над себестоимостью, и над затратами, над качеством собственной продукции. Но основной резерв, компенсация того, что мы сможем если не меньше, то во всяком случае не перерасти на рынки Российской Федерации, стран СНГ, то это страны «дальней дуги» - Азия, Китай, Вьетнам, Индонезия, Индия, Африка, Латинская Америка. В этих быстроразвивающихся странах есть ниши, в которых мы можем занять свое место, и обязаны это сделать.

Было заметно, что позиция нового премьера по самым важным для страны вопросам устроила депутатов. В итоге Национальное собрание согласно с президентом — кандидатуры на ключевые посты в стране подобраны верно. Но более подробный разговор о нужных в экономике шагах еще только предстоит: до конца февраля премьер должен представить парламенту четкую программу деятельности Правительства.