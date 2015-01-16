Александр Лукашенко: Назначение на высшие госдолжности, особенно в год президентских выборов, будет продолжено

Новости Беларуси. Совет Республики 16 января выбрал нового спикера. Им стал Михаил Мясникович. Сегодня же сенаторы дали согласие на назначение Павла Каллаура на должность председателя правления Нацбанка Беларуси.

Уже второй день, представляя новые должностные лица, президент практически озвучивает основные приоритеты в экономике и политике страны на 2015 год.

Наталья Бреус, СТВ:

Эта сессия белорусского парламента внеочередная, совсем короткая. Она заранее не планировалась. Конечно, никто и предположить не мог, что в стране в конце 2014 будут такие серьезные кадровые изменения. Они затронули Национальный банк и Совет Министров. Вот буквально вчера депутаты согласилась на назначение премьер-министром страны Андрея Кобякова. А по конституции одобрить кандидатуру на пост главы Национального банка должен одобрить Совет Республики.

На утро в Совете Республики — палате парламента территориального представительства — были намечены процедурные вопросы. За скромной формулировкой — серьезный кадровый вопрос. Так, глава «палаты экспертов», как ее еще называют, Анатолий Рубинов заявил о желании прекратить свои полномочия спикера досрочно.

Говорит, здоровье уже не то. 75-летний председатель Совета Республики на своем посту с 2010 года. На госслужбе — последние 12 лет.

Новым председателем по результатам голосования избран Михаил Мясникович. В конце 2014 он покинул премьерский пост, чтобы продолжить работу в парламенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение парламентариев о том, что именно Михаил Мясникович, назначенный членом Совета Республики, должен его и возглавить поддержал президент страны.

Александр Лукашенко принял участие в сессии сенаторов. Ротация кадров идет постоянно, продолжится и в 2015 году. В самом начале глава государства высказал слова благодарности энергичному спикеру за годы большого труда.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Назначение на высшие государственные должности, особенно в год президентских выборов, будет продолжено, но основной костяк сформирован. Я понимаю, и вы понимаете - здесь в основном руководители в нашем сенате, вы знаете, на сколько это неприятный процесс - ротация и замена кадров. Вот, например, сегодня Анатолий Николаевич, мной очень близкий друг, человек, который немало сделал для нашего государства. Дело не в болезни. По болезни он бы мог еще работать и будут работать. Это не значит, что он уходит от активной государственной деятельности, равно как Борис Батура, Рудник, который здесь присутствует, Константин Сумар. Я очень рассчитываю на их дальнейшую работу. Мы определимся, каким образом и в каком объеме они будут заниматься государственными вопросами, как и другие. Вы очень долго и успешно, для меня как главы государства - вообще беспроблемно руководили этим высоким органом власти. Слава Богу, что нам этот орган власти не надо задействовать (нет необходимости такой) по всем статьям Конституции. Это мощнейший стабилизатор ситуации в нашем государстве, в законодательстве, поскольку здесь основные эксперты, которые или принимают, или отклоняют законы, и находятся люди в этом органе власти, которые стабилизируют работу нашего государства.

Ученый с мировым именем, лауреат госпремий, а глава страны называет Рубинова настоящим патриотом. Он не боялся откровенно отстаивать позицию государства по непростым вопросам в СМИ, вступать в полемику с политическими оппонентами. Было заметно, что теплые слова растрогали умудренного экс-спикера. И, как человек творческий, он позволил себе, как сам сказал, лирическое отступление. Все-таки новая Беларусь росла на его глазах.

Анатолий Рубинов, академик:

У меня к этому времени уже сложилось убеждение в том, что Лукашенко - не просто президент, а какой-то необычный человек с совершенно необычными способностями. Главной, а по сути единственной причиной (я должен в этом признаться), по которой я 12 лет назад я поменял науку на государственную службу, было вот это желание - иметь возможность работать где-то рядом и лично соприкоснуться с этим уникальным человеком.

Президент не скрывает, что очень вдумчиво и основательно подходит к решению кадровых вопросов. На высших постах в госструктурах настоящие профессионалы — не всегда легко найти им достойную замену.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С учетом ответственных задач, которые стоят на современном этапе перед страной, перед депутатским корпусом, я абсолютно поддерживаю ваше решение об избрании Михаила Владимировича Мясниковича председателем Совета. Открыто был такой разговор заранее еще, что Вы могли бы поработать в этой должности, поскольку Анатолий Николаевич внес такое предложение, но остаться очень сильным, солидным экспертом в сфере экономики. Нам очень важно не потерять вот эти нити от советской экономики, от советского периода. Знаете, раньше некоторые с пренебрежением относились к тому периоду, к той экономике - знаете почему. Все это шло от российских продвинутых либералов. Мы пытали копировать это, особенно в парламенте. Я работал в том парламенте. Нам пришлось сломать эту практику. Мы попали под жестокую критику не только стран Запада, но и со стороны России в связи с тем курсом, который мы определили. А сейчас посмотрите. Россия ведь след в след, сантиметр в сантиметр повторяет то, что нам приходилось делать не единожды. Прежде всего, ручное управление экономикой. Значит мы не совсем все делали неправильно. И это у них в то время, когда огромные золотовалютные резервы. Когда резервы матушки-земли от господа Бога - бери не хочу. Мы этого не имели. Поэтому тот опыт, который был приобретен в советские времена нашими специалистами, как раз аккумулирован в том числе и в Анатолии Николаевиче Рубинове, и, прежде всего, в Михаиле Владимировиче Мясниковиче, который занимался экономикой.

Опыт работы в исполнительной власти будет как нельзя кстати Мясниковичу в законодательной практике. Законы должны идти от жизни.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нашего парламентского корпуса есть еще и незадействованный потенциал. Он известный. Во-первых, должна быть более эффективной работа с людьми. Я бы вас очень просил обратить на это внимание. Насколько депутатский корпус активен в решении проблем и нужд простых граждан – в этом весь вопрос. Как показывает практика, по этим вопросам есть недоработки. Здесь и кабинетный стиль, и переадресовка обращений, зачастую нежелание глубоко вникать в проблемные ситуации. Однако нельзя забывать, что Беларусь – это государство для народа. И внимательное отношение к человеку на всех уровнях государственного управления – основная задача народных избранников. Я бы вас просил, чтобы вы стремились, строго соблюдали законодательство, не допускали бюрократизма, формализма, черствого отношения к людям. Этим явлениям надо поставить настоящий депутатский заслон.

С начала этого созыва сенаторы рассмотрели 240 законопроектов. Каждый из документов должен работать на простых людей. Глава государства нацеливает сенаторов на связь с регионами и депутатами на местах. Толковые инициативы снизу — только приветствуются.

Много предстоит сделать законодателям и для Евразийского экономического союза.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это очень непростая работа, потому что все четыре государства-члены Евразийского экономического союза сформировали свое национальное законодательство. И очень много решений принимаются самостоятельно некоторыми государствами, входящими в Евразийский экономический союз, без учета мнений и последствий для коллег по союзу. Такого быть не должно. Поэтому все решения, которые регулируют торгово-экономические отношения, какие-то социальные программы, безусловно, должны отвечать интересам всех государств-членов ЕАЭС.

На этой сессии президент представил сенаторам и председателя Национального банка. Павел Каллаур на этот пост назначен три недели назад. Он почти 20 лет проработал в банковской системе, последние 4 года руководил белорусской «дочкой» российского коммерческого банка.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Банки деньги не зарабатывают. В банках деньги хранят. Это деньги субъектов хозяйствования, физических лиц, заемные средства. И он понимает, что деньги варятся в экономике. Вот главное. Если бы у него этого чутья, чувства не было, если бы он был, как некоторые наши банкиры, чистюля-банкиром, я бы никогда его не рекомендовал. Поэтому приоритет – это экономика. Банковская система очень важна. Это кровеносная система экономики. Но экономика должна работать. Тогда и кровеносная система будет наполнена, кровообращение будет нормальное. Он это понимает.

Я очень жестко замкнул банки первого уровня, коммерческие банки, на Национальный банк. Национальный банк должен отвечать за все, что связано с деньгами в стране. А как можно отвечать за деньги в стране, если они сосредоточены в коммерческих банках, если ты не управляешь? У нас принято говорить регулятор, регулируют. Вот как в России сейчас часто слышат. Управлять нужно системой. Павел Владимирович Каллаур будет отвечать за это вместе с премьер-министром. Железно. Вот два человека, которые должны отвечать за процессы в экономике и кровеносной системе экономики – финансах.

Александр Лукашенко говорит о том, что должно стать главным для регулятора в ближайшее время — это снижение инфляции и повышение доверия к белорусскому рублю. Золотовалютные резервы Беларуси — наша подушка безопасности — должны быть на приемлемом уровне и пополняться не за счет кредитов, а за счет экспортной прибыли и инвестиций. Призывает президент взяться наконец за развитие финансового рынка Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Финансовый рынок - это дополнительный источник для предприятий. И расширить его можно за счет привлечения средств населения. Пусть вкладывают деньги в акции, облигации. У людей должен быть широкий выбор для инвестирования своих сбережений. Но не дай бог мы повторим то, что произошло в России, а тем более в Украине. Чтоб через этот механизм кое-какие изворотливые не наши люди не прихватили предприятия. Поэтому всегда надо делать небольшой первый шаг, как мы когда-то поступали с некоторыми предприятиями. 20-25% выносили на открытые торги - население и другие люди, у которых есть деньги, покупали эти акции.

Совет Республики согласился на назначение Павла Каллаура руководителем Национального банка. Сенаторы были единогласны в своем решении. Стало известно, что уже на следующей неделе регулятор официально озвучит свою позицию по финансовым вопросам.