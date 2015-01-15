Утвердили график проведения прямых телефонных линий

Новости Беларуси. График проведения прямых телефонных линий утвердили в столичной мэрии. Основным днём выбрана суббота. Так, обратиться со своими вопросами к председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу можно будет 17 января с 9 до 12 часов.

Прямые линии проведут и заместители мэра. Владимир Кухарев 24 января ответит на вопросы, касающиеся энергетики, городского хозяйства и ЖКХ, а Жанна Бирич 31 числа поможет разобраться с вопросами своевременной выплаты заработной платы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.