Прямой эфир

Утвердили график проведения прямых телефонных линий

15 января 2015 19:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. График проведения прямых телефонных линий утвердили в столичной мэрии. Основным днём выбрана суббота. Так, обратиться со своими вопросами к председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу можно будет 17 января с 9 до 12 часов.  

Прямые линии проведут и заместители мэра. Владимир Кухарев 24 января ответит на вопросы, касающиеся энергетики, городского хозяйства и ЖКХ, а Жанна Бирич 31 числа поможет разобраться с вопросами своевременной выплаты заработной платы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# Прием граждан # Андрей Шорец # Жанна Бирич # Владимир Кухарев

Другие новости рубрики

Все новости
Подготовить комплексный план по улучшению условий продажи неэксплуатируемых жилых домов 15 января поручил мэр Минска Андрей Шорец
15 января 2015 19:09

Подготовить комплексный план по улучшению условий продажи неэксплуатируемых жилых домов 15 января поручил мэр Минска Андрей Шорец

Палата представителей единогласно согласилась на предложение Президента назначить премьер-министром Беларуси Андрея Кобякова
15 января 2015 17:59

Палата представителей единогласно согласилась на предложение Президента назначить премьер-министром Беларуси Андрея Кобякова

В Беларуси временно приостановлена работа крупных продуктовых и сетевых магазинов
15 января 2015 16:05

В Беларуси временно приостановлена работа крупных продуктовых и сетевых магазинов