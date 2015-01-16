Александр Лукашенко: Внимательное отношение к человеку на всех уровнях госуправления – основная задача народных избранников

Новости Беларуси. Не допускать бюрократизма и черствого отношения к людям. Президент предложил поставить этим явлениям настоящий депутатский заслон. Об этом Александр Лукашенко заявил на седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания.

Глава государства поддержал решение сенаторов об избрании Михаила Мясниковича председателем верхней палаты Парламента.

Александр Лукашенко поблагодарил теперь уже бывшего руководителя Совета Республики Анатолия Рубинова за заслуги перед страной, за плодотворную работу и ответственное отношение к порученному делу.

Только с начала этого созыва сенаторы рассмотрели 240 законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: президент Республики Беларусь:

Сенат – это проблемы войны и мира в нашем государстве. Поэтому это очень серьезный орган. Я ему уделял и уделяю всегда пристальное внимание, всегда в теме, в курсе, наблюдаю за вашей работой. Это мощнейший стабилизатор ситуации в нашем государстве. Как в законодательстве, поскольку здесь основные эксперты, которые или принимают, или отклоняют законы, и находятся люди в этом органе власти, которые стабилизируют работу нашего государства. Такой был и замысел, когда мы несколько перестраивали работу государственных органов власти, внося поправки в нашу Конституцию.

У нашего парламентского корпуса есть еще и незадействованный потенциал. Он известный. Во-первых, должна быть более эффективной работа с людьми. Я бы вас очень просил обратить на это внимание. Насколько депутатский корпус активен в решении проблем и нужд простых граждан – в этом весь вопрос. Как показывает практика, по этим вопросам есть недоработки. Здесь и кабинетный стиль, и переадресовка обращений, зачастую нежелание глубоко вникать в проблемные ситуации. Однако нельзя забывать, что Беларусь – это государство для народа. И внимательное отношение к человеку на всех уровнях государственного управления – основная задача народных избранников. Я бы вас просил, чтобы вы стремились, строго соблюдали законодательство, не допускали бюрократизма, формализма, черствого отношения к людям. Этим явлениям надо поставить настоящий депутатский заслон. Мы в обществе, власть наша этим иногда грешим.

Во-вторых, члены Совета Республики должны более тесно работать с регионами и депутатами на местах, чтобы они у нас не были бесхозными. Еще во времена Бориса Васильевича Батуры мы договаривались о том, что вы возьмете под свое крыло Советы депутатов, то есть младших своих братьев.

Третье. Депутаты всех уровней – это резерв кадров. Вы это видите на деле. Необходимо замечать, вычленять, находить честных, принципиальных и квалифицированных людей. Рекомендовать их на более высокие должности. Такая, как я уже сказал, практика у нас уже имеется, и ее стоит продолжать дальше.

Принимаемые вами законы не только создают фундамент для настоящего, но и для будущего устройства общества и государства. Поэтому надо стараться видеть перспективы, а не жить только одним днем, своевременно реагировать на те или иные общественные явления, решать в правовом русле возникающие вопросы. Вы как люди, умудренные опытом, должны чувствовать пульс реальной жизни.

Развитие сотрудничества межпарламентских связей необходимо направлять на привлечение инвестиций в страну, укрепление имиджа Беларуси на мировой арене. Огромный простор для разноплановой деятельности парламентариев представляет собой образование Евразийского экономического союза и председательство в нем нашей страны. Надо максимально использовать эти благоприятные возможности.