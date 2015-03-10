Александр Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с Азербайджаном по всем направлениям

Новости Беларуси. Беларусь готова создавать совместные производства в Азербайджане, открыта наша страна и для инвестиций. Перспективы двустороннего сотрудничества обсуждали 10 марта президент Александр Лукашенко и первый вице-премьер этой республики Ягуб Эюбов.

В настоящее время Беларусь и Азербайджан – партнеры стратегические. Между странами налажен как политический, так и торгово-экономический диалог. За последний год товарооборот увеличился примерно на 14% и превысил 330 миллионов долларов.

Тем не менее потенциал не исчерпан. Как заявил глава государства, Беларусь готова сотрудничать с Азербайджаном по всем направлениям. Кроме того, нет между странами и никаких закрытых тем.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Встречаясь с вами уже не в первый раз, дай бог, сколько времени мы работаем вместе, я первый раз сегодня посмотрел вашу биографию и был поражен, что вы, оказывается, занимались серьезно наукой и преподавали. Поэтому я для себя отметил, что вы неординарный человек. Теперь понял ваши принципы мышления, отношение к проблемам, к делу. Поэтому мне действительно приятно с вами встречаться.

У нас всегда было много вопросов. И проблемных, и вопросов для согласования, которые мы с вами успешно решали. И меня абсолютно удовлетворяет и устраивает то, что президент Азербайджана, мой друг, вам очень доверяет. Мы сегодня как раз и встретились для того, чтобы, если есть какие-то вопросы, могли их оперативно решить, рассмотреть. Тем более что у нас с Азербайджаном, несмотря на все сложности, это редко с какой страной, по прошлому году даже товарооборот увеличился. Нам очень выгодна торговля с Азербайджаном. И, знаете, если мы еще рассуждаем по отдельным государствам, идти туда, не идти со своим производством, то с Азербайджаном этого нет. Мы готовы создавать там свои производства, готовы принимать ваши инвестиции здесь, гарантии здесь абсолютные. И мы много производств создали у вас: и автомобильных, и по выпуску тракторов, и по лифтам. И многое-многое. И, что приятно, по некоторым направлениям уже локализация в Азербайджане наших производств достигла почти половины. 40% уже есть, это очень хорошие темпы. Значит, вы просто получаете технологии, как мы вам и обещали, как я обещал Ильхаму Гейдаровичу, и нормальное производство создается на вашей территории.

Следующий наш шаг, как мы и договаривались, наш поход, с нашей мирной продукцией в третьи страны, которые соседствуют с вами, регион Кавказа. Еще раз подчеркиваю: мы очень доверяем вам, вашей стране, вашему руководству и мы готовы с вами по всем направлениям сотрудничать. Закрытых тем абсолютно нет.

Ягуб Эюбов, первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики:

Я хотел вас поблагодарить за такой высокий прием. Такого руководителя как вы в другой стране я не знаю. Чтобы он так мог любить свой народ, свою страну и так умело руководил. Это страна, которая всех привлекает. То, что вы добились, и то, что вы имеете – в других странах этого нет. Но если бы у вас были еще другие природные какие-то богатства, ресурсы, я думаю, что это была бы первая страна в мире. Вы очень много оказываете нам поддержки. Не только экономически, не только в торговле, но и политически, и братски, и дружески, и соседски.

Планируется, что в 2015 году президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Беларусь.

Возможность организации визита обсуждалась на встрече министров иностранных дел двух стран. Говорит это о хорошо налаженном политическом диалоге.

Также страны намерены сохранить положительную динамику экономического сотрудничества. Сегодня основу белорусского экспорта составляют изделия из дерева, тракторы, молочные продукты. Кроме того, в Азербайджане уже работают совместные производства по выпуску тракторов, тягачей, лифтов и оптических приборов. Но останавливаться на этом стороны не намерены. Перспективные направления двустороннего сотрудничества прописаны в протоколе совместных действий на 2016 год. Его 10 марта подписала межправительственная белорусско-азербайджанская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Наши отношения развиваются во всех направлениях. Это и промышленность, и хозяйственное производство, и наука, и космические технологии, образование. Если взять промышленность, к примеру, то на Геленджикском автомобильном заводе сегодня производятся и трактора белорусские, и автомобили МАЗ, и автомобили МЗКТ, и целый ряд другой техники. Причем важно, что это не просто отверточная сборка (самая простейшая), это уже производство уровня локализации 50–60% стороны азербайджанской.