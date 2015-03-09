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Украинская армия завершила отвод тяжелых вооружений на Донбассе

09 марта 2015 11:12
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Новости Украины. Украинская армия завершила отвод тяжелых вооружений на Донбассе. Об этом заявили в Киеве. Вся техника выводится в определенные места под контролем наблюдателей ОБСЕ и журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О полном отводе тяжелых вооружений, согласно минским договоренностям, на прошлой неделе заявили представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Тем временем на юго-востоке Украины люди пытаются наладить мирную жизнь. Многие постепенно возвращаются в свои дома. Однако пока без света и тепла остаются тысячи квартир. За прошедшие сутки коммунальные службы восстановили  подачу электроэнергии на трех трансформаторных подстанциях из семнадцати. 

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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