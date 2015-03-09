Михаил Мясникович встретился с послом ФРГ в Беларуси Вольфрамом Маасом

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в межпарламентском сотрудничестве с Германией. Об этом 9 марта сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с послом ФРГ в нашей стране Вольфрамом Маасом.

Глава верхней палаты парламента отметил, что в двухсторонних отношениях между странами наметилась позитивная динамика. Также спикер Совета Республики обсудил с главой немецкой дипмиссии вопросы двухсторонних отношений и согласованной работы в международных организациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.