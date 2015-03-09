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Михаил Мясникович встретился с послом ФРГ в Беларуси Вольфрамом Маасом

09 марта 2015 14:12
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в межпарламентском сотрудничестве с Германией.  Об этом 9 марта сообщил председатель Совета Республики  Михаил Мясникович на встрече с послом ФРГ в нашей стране Вольфрамом Маасом.

Глава верхней палаты парламента отметил, что в двухсторонних отношениях между странами наметилась позитивная динамика. Также спикер Совета Республики обсудил с главой немецкой дипмиссии вопросы двухсторонних отношений и согласованной работы в международных организациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы, конечно, хотели бы активизировать работу и сотрудничество между парламентами наших стран. Мы с удовлетворением восприняли информацию о том, что в Бундестаге нового созыва создана германо-белорусская парламетская группа во главе с депутатом Качмареком.

# Михаил Мясникович # Беларусь-Германия

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