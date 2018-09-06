Визит делегации Ирана в Беларусь: какие мероприятия запланированы

Новости Беларуси. Парламентская делегация Ирана посетит с трехдневным официальным визитом Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 сентября гости прибудут в Минск, а на 7-е число запланированы встречи и переговоры с руководителями обеих палат парламента. В рамках визита иранских парламентариев запланировано также посещение предприятия «Белкоммунмаш» и возложение венка к монументу Победы.