Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины проходит в Минске

Новости Украины. Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины начался в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символично, что происходит это в четвертую годовщину подписания первых Минских соглашений.

Тогда представители конфликтующих сторон договорились прекратить огонь, освободить заложников, вывести незаконные вооруженные формирования и технику с территории Украины. Еще через 5 месяцев в нашей столице состоялось подписание соглашения «Минск-2». Переговоры проходили уже на уровне глав государств – Порошенко, Путина, Меркель и тогдашнего президента Франции Олланда.