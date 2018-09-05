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Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины проходит в Минске

05 сентября 2018 11:05
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Новости Украины. Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины начался в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символично, что происходит это в четвертую годовщину подписания первых Минских соглашений.

Тогда представители конфликтующих сторон договорились прекратить огонь, освободить заложников, вывести незаконные вооруженные формирования и технику с территории Украины. Еще через 5 месяцев в нашей столице состоялось подписание соглашения «Минск-2». Переговоры проходили уже на уровне глав государств – Порошенко, Путина, Меркель и тогдашнего президента Франции Олланда.

Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины проходит в Минске-1

Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины проходит в Минске-3

Что касается Трехсторонней контактной группы, в которую входят представители ОБСЕ Украины и России, на прошлой встрече они договорились о «школьном перемирии».

Нынешние переговоры в Минске проходят на фоне обострения ситуации из-за гибели лидера самопровозглашенной Донецкой Народной Республики .

# Международная политика # Фотофакт

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