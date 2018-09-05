Спецпредставитель ОБСЕ: Контактная группа по Украине подтвердила приверженность соблюдению Минских соглашений
Новости Беларуси. Контактная группа по Украине подтвердила полную приверженность соблюдению Минских соглашений. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, добавив, что нынешнее лето стало самым спокойным с начала конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 сентября завершилась очередная встреча контактной группы по Украине. И переговорщики отметили, что за годы конфликта это было самое спокойное лето. До гибели Захарченко. А его фамилия в том числе стоит под Минскими соглашениями. Но, по мнению участников переговорного процесса, этот документ пересматривать никто не будет.
Петр Петровский, эксперт аналитического центра РОО «Белая Русь»:
Никто Минские соглашения не отменит. Я считаю, что в этом направлении достаточно много сделано наработок, имеются контактные группы, наработанные материалы, работает миссия ОБСЕ. Мы можем только совершенствовать механизмы и использовать дипломатические методы по стимулированию сторон к выполнению Минских соглашений.
Минские переговоры по Украине проходят раз в две недели. На предыдущих стороны договорились о временном прекращении огня в связи с началом нового учебного года, сбора урожая. Но вот сейчас ситуация вновь ухудшается. И снова политики, жители Донбасса и журналисты ждут новостей отсюда, из Минска.
На встрече, как обычно, работали четыре подгруппы. Среди поднятых тем прекращение огня, установление мобильной связи и водообеспеченность, постоянно в повестке встреч – выплаты пенсий.
В следующий раз контактная группа соберется 19 сентября. Именно в этот день, четыре года назад, стороны подписали рамочные соглашения «Минск-1». Потом уже была прорывная встреча Нормандской четверки в нашем Дворце Независимости. Похоже, за эти годы другой альтернативы для поиска мира на Донбассе европейские политики не нашли.
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