Прямой эфир

Спецпредставитель ОБСЕ: Контактная группа по Украине подтвердила приверженность соблюдению Минских соглашений

05 сентября 2018 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Контактная группа по Украине подтвердила полную приверженность соблюдению Минских соглашений. Об этом  заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, добавив, что нынешнее лето стало самым спокойным с начала конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 сентября завершилась очередная встреча контактной группы по Украине. И переговорщики отметили, что за годы конфликта это было самое спокойное лето. До гибели Захарченко. А его фамилия в том числе стоит под Минскими соглашениями. Но, по мнению участников переговорного процесса, этот документ пересматривать никто не будет.

Спецпредставитель ОБСЕ: Контактная группа по Украине подтвердила приверженность соблюдению Минских соглашений-1

Петр Петровский, эксперт аналитического центра РОО «Белая Русь»:
Никто Минские соглашения не отменит. Я считаю, что в этом направлении достаточно много сделано наработок, имеются контактные группы, наработанные материалы, работает миссия ОБСЕ. Мы можем только совершенствовать механизмы и использовать дипломатические методы по стимулированию сторон к выполнению Минских соглашений.

Минские переговоры по Украине проходят раз в две недели. На предыдущих стороны договорились о временном прекращении огня в связи с началом нового учебного года, сбора урожая. Но вот сейчас ситуация вновь ухудшается. И снова политики, жители Донбасса и журналисты ждут новостей отсюда, из Минска. 

Спецпредставитель ОБСЕ: Контактная группа по Украине подтвердила приверженность соблюдению Минских соглашений-4

На встрече, как обычно, работали четыре подгруппы. Среди поднятых тем прекращение огня, установление мобильной связи и водообеспеченность, постоянно в повестке встреч – выплаты пенсий.

В следующий раз контактная группа соберется  19 сентября.  Именно в этот день, четыре года назад, стороны подписали рамочные соглашения «Минск-1».  Потом уже была прорывная встреча Нормандской четверки в нашем Дворце Независимости. Похоже, за эти годы другой альтернативы для поиска мира на Донбассе европейские политики не нашли.

Подробнее - в видеоматериале

# Международная политика # Петр Петровский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины проходит в Минске
05 сентября 2018 11:05

Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины проходит в Минске

Президент Беларуси на встрече с Послом Вьетнама: «Надо подтягивать торговлю, экономику до уровня наших политических отношений»
04 сентября 2018 10:33

Президент Беларуси на встрече с Послом Вьетнама: «Надо подтягивать торговлю, экономику до уровня наших политических отношений»

ВТО и госзакупки: вопросы участия Беларуси на рынке большой торговли обсудят в Минске 3 сентября
03 сентября 2018 06:22

ВТО и госзакупки: вопросы участия Беларуси на рынке большой торговли обсудят в Минске 3 сентября