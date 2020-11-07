Александр Лукашенко о том, как изменится Конституция: я Путину рассказал об этой работе. Люди всё хотят обсудить
Новости Беларуси. 7 ноября во время визита в Островец Президент особо подчеркнул, что появление в нашей стране собственной атомной электростанции – это фактически революция в подходах к привычной жизни общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И теперь во всех сферах упор будет на стимулирование использования электричества собственного производства.
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Пользуясь случаем, журналисты расспросили Президента, в том числе и о том, как на простых белорусах скажутся подобные изменения. Уделили внимание и мировой повестке. В частности, выборам в США.
К этой гонке сейчас прикованы взгляды жителей всего мира. Для нас этот процесс особенно интересный, ведь именно наши западные и заокеанские партнеры критиковали недавнюю электоральную кампанию в Беларуси. А теперь сами оказались в эпицентре скандала вместо того, чтобы подавать пример демократических и прозрачных выборов. Пока демонстрируют беспрецедентное количество нарушений и несостыковок.
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Александр Лукашенко: очень интересно, как отреагируют на американские выборы. Я могу и сейчас сказать – никак. Побоятся
Так, например, голосование по почте внесло сумятицу в подсчет голосов, ведь учитывают даже те, которые пришли через несколько дней после даты «икс». О качественной работе наблюдателей и вовсе говорить не стоит.
От заокеанских дел – к вопросам в нашем общем доме. Расспросили Президента и о работе диалоговых площадок, изменениях в Конституцию, которые, в том числе на них обсуждают. В то время как кто-то топает ногами и требует радикальных «перемен», думающие и ценящие мир белорусы, не повышая голос, обсуждают будущее страны. Очевидно ведь: большинство выбрало путь эволюционного развития.
Алена Сырова, корреспондент:
Сейчас в нашей стране действуют диалоговые площадки. Белорусы обсуждают, как жить дальше, свое видение. Может быть, у вас уже есть какое-то свое промежуточное мнение о том, действительно ли полезны подобные инициативы, и как вы вообще находите подобную форму взаимодействия?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я нахожу ее как очень полезную, потому что сам был инициатором и я был сторонником. Знаете, некоторые начали очень активно работать, и все начали работать наверху: где-то там в парламенте, еще где-то, в Минске. Поэтому я предложил: давайте туда, пусть губернаторы в областях, ниже опустим эти диалоговые площадки, чтобы люди не просто поговорили, а внести свои предложения. А мы почувствовали, чем живет народ.
Все: вот, надо Конституция… Да не вопрос! Мы над ней работаем два года. Я говорил, что два варианта Конституции, проекта, я их просто отклонил, потому что они были слишком мягкими. Они не отвечали запросам, скажем так, передовой части нашего общества, куда и вы входите. И я предложил, чтобы более радикальные были изменения. И мы подошли к третьему варианту.
Слушайте, никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому. Вот прямой ответ на этот вопрос – что мы уже работаем три или четыре года над новой Конституцией. Кто нас куда толкал? Наоборот, я президенту Путину рассказал об этой работе. Люди живут своей жизнью, люди все хотят обсудить. И мы сейчас формируем вот этот план дальнейших наших действий и собираем всю эту информацию. И когда мы ее соберем – к Всебелорусскому народному собранию (осталось же всего пару месяцев), наметки должны уже быть нового проекта Конституции.