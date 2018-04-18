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Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Молдову

18 апреля 2018 10:36
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Молдову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский борт номер один приземлился в Международном аэропорту «Кишинев».

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Молдову-1

У трапа главу государства встречали министр экономики и инфраструктуры Молдовы и генеральный секретарь Аппарата Президента.

Сейчас Александра Лукашенко ждут в государственной резиденции главы молдавского государства. Переговоры пройдут в формате один на один и в расширенном составе. Основной их темой станет развитие сотрудничества между странами.

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Молдову-4

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-Молдова

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