Александр Лукашенко о социальной сфере: «Надо шевелиться каждому. Не шевелится – надо людей менять»

Новости Беларуси. Кадровую ситуацию в социальной сфере необходимо улучшать. Об этом Президент Беларуси заявил 11 сентября на рабочей встрече с заместителем премьер-министра Натальей Кочановой, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В целом обеспечена стабильная работа социальной сферы, своевременно выплачиваются зарплаты, пенсии и пособия. Тем не менее, проблемные вопросы остаются, их нужно решать. И дело здесь за работниками отдельных сфер.

Так, к примеру, вложенные в спорт средства должны окупаться, а от белорусского кинематографа ждут новых фильмов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня настораживает даже сама оценка кадров по всем направлениям. Возьмите спорт. Мы все наблюдали экзамен наших спортсменов на Олимпиаде в Рио. Это действительно экзамен. И я смотрю на болтовню эту со стороны наших чиновников от спорта (они удовлетворены, все хорошо). Они, может быть, и удовлетворены, но не мы с Вами и не народ.

Такого безликого, ненормального выступления мы просто не ожидали. Вопрос не в том, как было вчера и что будет завтра, что они нам покажут. Да ничего не покажут, если будем двигаться такими темпами. Вопрос в том, что в спорт вложены огромные средства. А где результат? А результата, чтобы удовлетворить требования народа, на народные деньги ведь туда поехали, нет.

Или возьмите направление культуры. Случайно нарвался на ток-шоу о кино. Просто стыдно было слушать. Оказывается, у нас не снимают кино, как некоторые говорят, потому что идет ремонт на киностудии «Беларусьфильма».

Тогда встает вопрос: а что, во времена Пташука, когда он снимал «В августе 44-го» (я поддерживал этот проект, фактически с головой в него окунулся), лучше условия были? Нет. Но фильм сняли хороший.

Или сериалы идут российские. Я не скажу, что это глубокие сериалы, но они на злобу дня. Люди их смотрят, они воспитывают в какой-то степени население в том или ином направлении. Так они же в Минске все сняты. Я бывал раньше у киношников. Я слушал их разговоры. Они ни в чем не изменились. Все чего-то не хватало.

Я однажды предложил: положите мне на стол сценарий нормального, глубокого, идейного фильма. Или легкого, простого, но интересного для народа. И что Вы думаете, принесли и положили? Нет. А почему нет? Вопрос.

Во время рабочей встречи немало говорили и о совершенствовании системы образования. Один из обсуждаемых вопросов – сверхзагрузка учеников и учителей. Глава государства также предложил пересмотреть время начала занятий. Ведь лишний час сна утром окажет благоприятное влияние на здоровье детей.

Александр Лукашенко:

Я не говорю, что нам образование надо глубоко реформировать, на колено что-то ломать и так далее.

Скорее наоборот, его надо защищать, чтобы сохранить всё лучшее в нём. Но надо снимать проблемы, которые накопились. Вот я сказал о рабочем Дне ученика. Все подумали: «Ну вот, наверное, свой там сын, поэтому он и говорит».

Слушайте, у моего сына возможностей больше чем у любого человека, который идёт к 8 часам за три километра от школы.

Вопрос глубже: мы хотим иметь здоровых детей. Но если ребёнок не высыпается, идёт через силу, сидит на уроке, какие это занятия? От мелочей до каких-то проблемных вопросов.

Думаю, в здравоохранении надо внимательно посмотреть, деньги огромные вложили. Да, если прогресс по главным направлениям, и это признанно во всем мире. Но иногда за высокими деревьями не увидишь этот хмызняк, а он очень важен. Он потом забьёт весь лес и невозможно уже будет хорошее увидеть. Поэтому здесь бы нам не просмотреть проблемы.

То есть вопросов, которые надо решать, очень много. И вы знаете, время уже пришло как-то двигаться в направлении решения. Вы увидели людей, вы увидели кадры: насколько они способны или неспособны работать.

Вопрос же не в том, чтобы кого-то наказать, кого-то сломать.

У каждого своя семья, судьба и так далее. Вопрос не в этом. Если человек не тянет, его держать нельзя. Поэтому если нужны кадровые перестановки какие-то, надо видеть эти кадровые изменения.

Надо нам как-то расшевелить социальную сферу. Чтобы они не ходили с протянутой рукой и не говорили, что у них там ремонт или крыша потекла, или студию залило, или аудитория не такая: скамейки поломаны и так далее.

Надо шевелиться каждому. Не шевелится – надо людей менять.

Каждый вложенный государством рубль должен приносить отдачу – именно такая задача сегодня стоит перед всей социальной сферой. В свою очередь, её стабильное финансирование сохранится и дальше.

Это предусматривалось при формировании бюджета на 2017 год.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Правительством приняты меры, и социальная сфера работает достаточно слаженно и стабильно в плане выплат пенсий, пособий, стипендий. Нет задолженности по заработной плате. Сохранена положительная демографическая ситуация. Все это положительные моменты. Но вместе с тем мы понимаем, что есть сегодня вопросы, которые требуют решения, в том числе и кадровые вопросы.

Эффективная работа каждой организации, каждого учреждения, работа по внебюджетной деятельности, чуткое отношение к людям – это ключевые задачи, которые стоят сегодня перед отраслями социальной сферы

и которые необходимо реализовывать в соответствии с теми поручениями, которые были даны и сегодня.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.