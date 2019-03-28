Прямой эфир

Федеральный канцлер Австрии посетит Минск с двухдневным визитом

28 марта 2019 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С двухдневным официальным визитом в Минск 28 марта прибывает канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федеральный канцлер Австрии посетит Минск с двухдневным визитом-1

В составе иностранной делегации также представители еврейских общин, родственники погибших в «Тростенце» австрийских евреев. В программе визита – встреча с главой белорусского государства, переговоры с премьер-министром. По традиции, канцлер примет участие в возложении венка на площади Победы.

Федеральный канцлер Австрии посетит Минск с двухдневным визитом-4

В рамках визита состоится открытие памятника «Массив имен» австрийским жертвам нацизма в мемориальном комплексе «Тростенец».

# Беларусь-Австрия # Себастьян Курц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Русый и Леонид Заяц освобождены от своих должностей
27 марта 2019 20:43

Михаил Русый и Леонид Заяц освобождены от своих должностей

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонные переговоры
26 марта 2019 20:07

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонные переговоры

Совет глав правительств СНГ пройдет 31 мая в Ашхабаде
26 марта 2019 11:11

Совет глав правительств СНГ пройдет 31 мая в Ашхабаде