Федеральный канцлер Австрии посетит Минск с двухдневным визитом

Новости Беларуси. С двухдневным официальным визитом в Минск 28 марта прибывает канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе иностранной делегации также представители еврейских общин, родственники погибших в «Тростенце» австрийских евреев. В программе визита – встреча с главой белорусского государства, переговоры с премьер-министром. По традиции, канцлер примет участие в возложении венка на площади Победы.