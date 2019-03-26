Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонные переговоры

Новости Беларуси. Вопросы двусторонних межгосударственных отношений обсудили по телефону Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Лидеры двух стран также сверили график предстоящих контактов в городе Нур-Султан и Пекин в рамках международных форумов.