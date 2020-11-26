Александр Лукашенко о белорусско-российских отношениях: надо говорить не о перезагрузке, а об их усилении

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и России нуждаются не в перезагрузке, а в интенсификации. Об этом 26 ноября Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы.

Глава государства отметил, что сейчас ведется очень много разговоров о том, как будут развиваться отношения двух стран, и подчеркнул стремление Беларуси сохранять тесное взаимодействие с Россией.

Александр Лукашенко:

Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире (подразумевается распад Советского Союза, который произошел не по воле Беларуси. - Прим. БЕЛТА). И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией.

Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения.