Владимир Макей: Беларусь заинтересована в восстановлении уровня сотрудничества, которое было до начала конфликта в Сирии

Уже в августе участники встретятся в Дамаске. Ожидается, что стороны обсудят возможности сотрудничества двух стран в восстановлении Сирии после конфликта. Важная цель сейчас – достичь докризисного уровня экономических отношений.

Новости Беларуси. Развитием торгово-экономических отношений займется межправительственная белорусско-сирийская комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об этом шла на переговорах в МИД нашей страны.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы убеждены, что скорейшая стабилизация обстановки в Сирии и возрождение сирийского бизнеса будут способствовать росту деловой активности. Беларусь заинтересована в восстановлении того уровня многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, которое существовало до начала вооруженного конфликта в Сирии.

Мы сегодня говорили о конкретных шагах, конкретных мероприятиях в этом плане, как мы могли бы достичь целей в самое ближайшее время.

Белорусская сторона также продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии. Начиная с 2015 года, в арабскую республику направлено четыре партии. В основе грузов – продукты, лекарства и техника.

Заместитель премьер-министра Сирии: «В Беларуси есть очень много полезного, что можно использовать для Сирии»