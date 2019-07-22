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Владимир Макей: Беларусь заинтересована в восстановлении уровня сотрудничества, которое было до начала конфликта в Сирии

22 июля 2019 13:39
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Новости Беларуси. Развитием торгово-экономических отношений займется межправительственная белорусско-сирийская комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об этом шла на переговорах в МИД нашей страны.

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Уже в августе участники встретятся в Дамаске. Ожидается, что стороны обсудят возможности сотрудничества двух стран в восстановлении Сирии после конфликта. Важная цель сейчас – достичь докризисного уровня экономических отношений.

Владимир Макей: Беларусь заинтересована в восстановлении уровня сотрудничества, которое было до начала конфликта в Сирии-1

Владимир Макей: Беларусь заинтересована в восстановлении уровня сотрудничества, которое было до начала конфликта в Сирии-3

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы убеждены, что скорейшая стабилизация обстановки в Сирии и возрождение сирийского бизнеса будут способствовать росту деловой активности. Беларусь заинтересована в восстановлении того уровня многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, которое существовало до начала вооруженного конфликта в Сирии.

Мы сегодня говорили о конкретных шагах, конкретных мероприятиях в этом плане, как мы могли бы достичь целей в самое ближайшее время.

Белорусская сторона также продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии. Начиная с 2015 года, в арабскую республику направлено четыре партии. В основе грузов – продукты, лекарства и техника.

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Владимир Макей: Беларусь заинтересована в восстановлении уровня сотрудничества, которое было до начала конфликта в Сирии-6

Владимир Макей: Беларусь заинтересована в восстановлении уровня сотрудничества, которое было до начала конфликта в Сирии-8

# МИД Беларуси # Владимир Макей # Фотофакт

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