Президент Беларуси на встрече с Андреа Викторин: «Всё то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил»

Новости Беларуси. Официальный Минск готов усиливать диалог с Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Препятствий для развития как политических, так и экономических контактов нет. Речь об этом сегодня, 22 июля, шла во Дворце Независимости.

Стороны также обсудили проблему безопасности и сохранения мира в регионе. Речь, в частности, о ситуации в Украине. Беларусь рассчитывает на содействие Европейского союза в стабилизации обстановки.

Президент встретился с главой представительства Европейского союза в Беларуси. Андреа Викторин завершает свою дипмиссию. Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за работу в нашей стране и даже назвал последние четыре года наиболее результативными в отношениях Беларуси и Евросоюза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень хорошо знаю украинский народ. И все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил.

Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен – вопрос власти. В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине. Не только потому, что я лично отношусь очень трепетно к украинскому народу. Как я уже говорил, где-то и мои корни там зарыты. Дело не столько в этом. Дело в том, что это проблема наша с вами. Нас, белорусов, как соседей и очень близкого народа.

Мы славяне. И мы – украинцы и вы – живем в одном регионе. И вы знаете, этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить.

Надо понимать, что Европейский союз несет всю полноту ответственности за то, что происходит в Украине. Европейский союз в свое время предложил Украине так называемую альтернативу: «Идите к нам». Ну и Украина пошла. И ориентируется на Европу, наверное, сейчас больше, чем на Россию, Беларусь, на ЕврАзЭС. Европейский союз сказал «А», должен сказать «Б», если уж так откровенно говорить. Надо помочь украинскому народу.

Что касается белорусско-европейских отношений, то, во-первых, я благодарен вам за ту финансовую поддержку, которую вы оказываете проектам на территории Беларуси, особенно инфраструктурным.

Во-вторых, нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам.