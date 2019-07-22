Крайняя дата подписания – 2 февраля 2020 года. Андреа Викторин об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом
Новости Беларуси. Официальный Минск готов усиливать диалог с Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Препятствий для развития как политических, так и экономических контактов нет. Речь об этом сегодня, 22 июля, шла во Дворце Независимости.
Президент встретился с главой представительства Европейского союза в Беларуси. Андреа Викторин завершает свою дипмиссию. Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за работу в нашей стране и даже назвал последние четыре года наиболее результативными в отношениях Беларуси и Евросоюза.
Стороны также обсудили проблему безопасности и сохранения мира в регионе. Речь, в частности, о ситуации в Украине. Беларусь рассчитывает на содействие Европейского союза в стабилизации обстановки.
Президент Беларуси на встрече с Андреа Викторин: «Всё то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил»
За период работы Андреа Викторин в Беларуси сделано действительно немало. Значительный прогресс в нормализации отношений с Евросоюзом очевиден. Так, отменено большинство санкций, введен ряд изъятий из оружейного эмбарго, активизировалась работа в нашей стране Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Кроме того, «разморожен» политический диалог, состоялись визиты нескольких еврокомиссаров, с 2016 года возобновлены переговоры с ЕС о вступлении в ВТО. Вырос и объем взаимной торговли: с 14,5 до 17 млрд долларов. В настоящее время Евросоюз – второй по значимости рынок для белорусского экспорта.
Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Беларуси:
Мы активизировали сотрудничество с ЕБРР. Фактически привели Европейский инвестиционный банк в Беларусь. Также создана координационная группа, которая встречается раз в полгода, обсуждает различные проблемы, связанные с правами человека, торговли, экономическим развитием, таможенной сферой.
Скоро мы подпишем соглашение об упрощении визового режима. Я не могу сказать конкретную дату, но все документы уже подготовлены. Сейчас обе стороны проходят необходимые юридические процедуры. Этой работой занимается специальная комиссия. Предположительно она завершит свою деятельность до ноября. Мы прекрасно понимаем, знаем крайнюю дату подписания – 2 февраля 2020 года.
В июле на должность главы представительства ЕС в Беларуси был выдвинут начальник управления России Европейской службы внешних действий Дирк Шубель. В свою очередь, Андреа Викторин направится представлять интересы Евросоюза в Армению.