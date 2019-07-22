Крайняя дата подписания – 2 февраля 2020 года. Андреа Викторин об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом

Новости Беларуси. Официальный Минск готов усиливать диалог с Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Препятствий для развития как политических, так и экономических контактов нет. Речь об этом сегодня, 22 июля, шла во Дворце Независимости. Президент встретился с главой представительства Европейского союза в Беларуси. Андреа Викторин завершает свою дипмиссию. Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за работу в нашей стране и даже назвал последние четыре года наиболее результативными в отношениях Беларуси и Евросоюза.

Стороны также обсудили проблему безопасности и сохранения мира в регионе. Речь, в частности, о ситуации в Украине. Беларусь рассчитывает на содействие Европейского союза в стабилизации обстановки. Президент Беларуси на встрече с Андреа Викторин: «Всё то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил» За период работы Андреа Викторин в Беларуси сделано действительно немало. Значительный прогресс в нормализации отношений с Евросоюзом очевиден. Так, отменено большинство санкций, введен ряд изъятий из оружейного эмбарго, активизировалась работа в нашей стране Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Кроме того, «разморожен» политический диалог, состоялись визиты нескольких еврокомиссаров, с 2016 года возобновлены переговоры с ЕС о вступлении в ВТО. Вырос и объем взаимной торговли: с 14,5 до 17 млрд долларов. В настоящее время Евросоюз – второй по значимости рынок для белорусского экспорта.