Людей в камуфляже с нашивками жители Столбцовского района видели еще в прошлом году: новые подробности в деле «Белого легиона»

Новости Беларуси. Новые подробности в деле экстремистской организации «Белый легион». 23 марта один из задержанных активистов указал на схрон в районе деревни Теребейное в Столбцовском районе. И 24 марта стало известно, что нескольких молодых людей в камуфляже с нашивками местные жители видели еще в 2016 году. Очевидно, что готовились подозреваемые давно, тайник мужчины в военной форме оборудовали заранее.

Александр Пилинкевич, председатель Налибокского сельского исполнительного комитета:

В начале августа, где-то 6-7 числа (я имею в виду 2016 года), примерно около 12.00 между магазином и сельским исполнительным комитетом находилось шесть человек. Молодые парней, коротко стриженные, в защитной форме.

У одного из них были нашивки на одежде в виде каких-то ломаных линий. Я когда подошел к ним, они как-то смутились. Хотим посмотреть красивые места в Налибокской пуще. Оказалось, они здесь занимались совсем другими делами. Мария Новицкая, продавец:

Молодые люди, в камуфляжной форме, постриженные коротко. Черная нашивка была. Я еще спросила: куда едете? Они сказали: «На Кромань!» Свою версию, для чего предназначалось найденное в тайнике, там же, возле схрона, озвучил и активист «Белого легиона».

Активист:

В планах было изучать тактику ведения боя в городских условиях. 25 марта поступило сообщение, что, возможно,