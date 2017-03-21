Ценообразование, декрет № 3, «прорыв» на белорусско-украинской границе. Президент Беларуси пообщался с заводчанами в Могилеве

Новости Беларуси. Справедливое ценообразование, реализация декрета о социальном иждивенчестве, попытка вооруженного «прорыва» на белорусско-украинской границе, активизация так называемой пятой колоны. Эти и другие вопросы, что называется, «на злобу дня» прозвучали во время общения Президента с заводчанами в Могилеве. Разговор шел, что называется, «о наболевшем». Декрет № 3 уже успел стать самым «нашумевшим» в стране. И на большом экране и, без преувеличения, на каждой кухне обсуждали его необходимость и, безусловно, «шероховатости». Социальная справедливость в Беларуси – во главе угла. А потому отменять и приостанавливать действие документа не будут. Но со списками вероятных иждивенцев серьезно поработают. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Декрет № 3 я не отменял. И даже не приостанавливал. Это неправильно вам говорят. Декрет № 3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль власть виновата была (понаправляли эти «письма счастья» кому надо и кому не надо), мы приостановили выплату. За этот год пусть заплатят в будущем году. Но за это время мы проверим все списки. Крайний срок – 1 октября, чтобы люди не обижались. И всем предъявим: «Вот, ребята, или устраивайтесь на работу, или мы вам найдем работу, понимаете какую». Это ненормально, когда миллионы людей работают, а 300-350 тысяч (это точно будет как минимум, по моим расчетам) в стране шатаются непонятно где. И не несут никакой нагрузки по содержанию той сферы (жилищно-коммунальные услуги, здравоохранение, оборона, безопасность и так далее).

Третий декрет сыграл роль лакмусовой бумажки. Количество обратившихся в службу занятости возросло, люди стали с большей ответственностью относиться к своей работе. В нынешних условиях стратегическая задача для экономики – предоставить рабочие места для всех желающих трудиться. К отлынивающим – найти особый подход. Требование главы государства бескомпромиссное – День труда все должны встретить на рабочем месте.

Александр Лукашенко:

Для нас очень важна занятость именно на новых предприятиях, вот таких предприятиях. Но я не против, если будут создаваться маленькие предприятия: 3, 5, 10, 15, 40, 50 человек – неважно. И на таких предприятиях должны люди работать. Это гибкие предприятия, малые, средние предприятия. Потом я абсолютно не против, если на старых предприятиях будут создаваться производства и там будут задействованы люди. Главное, чтобы это была нормальная работа. Я уже озвучил не рыночное, а свое требование: ни в коем случае нельзя сокращать и увольнять людей без согласования с местными органами власти. Сегодня, когда я требую среднюю зарплату в Br1 тыс., уже некоторые подумывают: да, дадим Br1 тыс., но сократим энное количество людей, в том числе нормальных работников. Вот этого без согласования с местными органами власти делать нельзя. Почему? Если ты наметил к сокращению людей, ты согласуй с органами власти, куда эти люди пойдут. Нельзя в трудное время выбрасывать на улицу. Формула стабильности и безопасности в любой стране складывается из нескольких составляющих. Одна из самых важных – экономические показатели, которые для обывателя выражаются вовсе не в сложных подсчетах. На заводе с Президентом сотрудники говорили о том, что волнует всех без исключения – «личной бухгалтерии» отдельно взятого человека.

Справедливое формирование цен – одна из важнейших задач, которая сегодня стоит перед правительством. А потому и отслеживать ценообразование будут очень серьезно.

От личных тем – к глобальным, общегосударственным проблемам. Не на шутку заводчан взволновало ЧП, которое буквально на днях произошло на границе. Президент не скрывает: попытка вооруженного «прорыва» и провокации на площадях, что называется, звенья одной цепи. Александр Лукашенко дает понять: несмотря ни на какие сложности, власть не позволит стране скатиться в беспорядки. Александр Лукашенко:

Настораживает то, что как только зашевелилась у нас «пятая колонна», они сами зовут и желающие появились устроить нам тут заварушку. Вы должны понимать, что в мире таких людей не сотни тысяч, но тысячи есть. Специалистов, которые совершают провокации. Они, конечно же, управляются спецслужбами определенных государств. Догадайтесь с трех раз. Они все на контроле. И я привожу пример Украины. Украинцы такие же люди, как мы. Но то, что мы видели, это нас поразило. Почему? Потому что вот эти провокаторы обычно востребованы там, где горячие точки. Это они стреляли, это они заводили толпу. И как снежный ком начинается это возмущение. Тогда человеку подсовывают оружие. Начиная от ножа и заканчивая стрелковым оружием, и он уже становится боевиком. Обычный человек, который якобы пришел потребовать свое. То есть это целая технология. Наверное, кто-то подумал, что Беларусь для «цветных революций» созрела. Вышли в Могилеве 200 человек на работу проситься. Когда им предложили работу, они все разбежались. То есть им работа не нужна была. То есть организовали этих людей вместе с «пятой колонной» и пошла эта волна по крупным городам. Там увидели: спрос есть на провокаторов. Поверьте, что ситуация в стране контролируемая. Могилевские рабочие сейчас, пожалуй, как никакие другие пристально следят за новостями. Людей, которые работают на стабильном предприятии, получают хорошую зарплату и привыкли не беспокоиться за безопасность родных и близких, интересует, как реагировать на попытки «раскачать» ситуацию в стране.

Представитель предприятия:

Вы уже подняли тему так называемой оппозиции, «пятой колонны». Долгое время мы, простые граждане страны, не слышали о них абсолютно ничего, как будто лидеры куда-то спрятались, залегли на дно. Александр Григорьевич, как вы считаете, в чем причина того, что вся эта активность началась именно сейчас?

Александр Лукашенко:

Как показала действительность, они не спали, они потихоньку готовились на случай, выбирали момент. Это первое. Второе. Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря – в Украине. Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Они готовились. Мы пару десятков буквально в эти часы задержали боевиков, которые готовили провокацию с оружием. Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые, будучи за границей, в Евросоюзе, предупредили нас: готовится провокация. И мы начали разбираться. И, действительно, вышли на очень интересные вещи. Поэтому они не спали. Но это не они. Это есть те, мы еще будем разбираться дотошно, откуда деньги, кто их готовил, кто их засылал, из каких стран они приехали. Значит, наша стабильность кому-то не в нос. Я это знаю, поэтому мы готовы. Белорусы хотят жить спокойно и растить детей. Никому эта война не нужна. И я ее допустить не могу. Надо будет – в первой шеренге пойду со всеми близкими и родными. Но страну мы на поругание никому не отдадим. Ситуация в стране управляема, а потому и бизнес чувствует себя в безопасности. Кстати, хозяин предприятия – крупный инвестор. Дела ведет в нескольких европейских странах. Говорит, в Беларусь пришел «всерьез и надолго». На вопрос, что еще нужно инвесторам для прихода в Беларусь, Президент подчеркнет: мы готовы идти навстречу добросовестным инвесторам, которые учитывают наши государственные интересы. Александр Лукашенко:

У нас огромная масса людей, которые с мозгами дружат. То есть вы нормальные люди, которые могут работать, освоить любые технологии, а это высочайшие достояние нашего государства, трудовые ресурсы, грамотное население, образование хорошее, поэтому у нас есть развитие определенное. От деревообработки до IT. С айтишниками я недавно встречался. Вот посмотрите: это будет взрыв, в Беларуси по IT-технологиям будет взрыв. Потому что мы прошли первый этап, и мы на кого-то работали. Сейчас поставлена задача. Здесь разрабатываем программное обеспечение и здесь создаем производство. И продаем готовый продукт. Наши люди могут все. В такую страну придет инвестор, ведь они миллиард долларов привезли сюда своих денег и кредитов взяли на Западе и вложили в Беларусь. Значит, доверяют. Поэтому вы не волнуйтесь, страну мы никому не отдадим. Мы ее будем держать вместе с вами. Еще один «плюс» для страны с точки зрения инвесторов – в Беларуси отсутствует проблема взяток. Единичные случаи недобросовестных чиновников встречаются, но попытки положить деньги в собственный карман жестко и быстро пресекаются.

Представитель предприятия:

Какие могут быть еще приняты меры по формированию более благоприятных условий для инвесторов?