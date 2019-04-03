Александра Титка представили коллективу Шкловского райисполкома

Новости Беларуси. 3 апреля в Шклове представили коллективу райисполкома их нового руководителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, им стал Александр Титок, в прошлом – начальник одного из департаментов МЧС. По мнению главы Администрации Президента, кадровые изменения в Могилевской области должны принести положительный результат причём в каждом районе и населённом пункте.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома: Возьмем на контроль развитие каждого региона Могилевской области, чтобы область имела соответствующую динамику развития. Времени очень мало, за 2 года мы должны изменить экономику этого региона.

Александр Титок, председатель Шкловского райисполкома: Общаясь с руководителями структурных подразделений, заметил, что у них блеск в глазах есть, они хотят работать. Нужно даже здесь выбирать базовое одно хозяйство, оттачивать его технологии, чтобы было результативным, и чтобы оно было до низу, до тех хозяйств, которые с низкими показателями.

Новые руководители вместе с главой Администрации Президента побывали на некоторых объектах Шкловского района: в том числе на молочно-товарном комплексе «Слижи» и мехдворе хозяйства «Амкодор-Шклов».

Именно здесь во время рабочей поездки Президент выявил проблемы, которые и привели к кадровым перестановкам. Сегодня же отмечены подвижки в наведении порядка. Уже в ближайшие дни будет пересмотрена работа всего холдинга «Купаловское».