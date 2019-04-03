Генсек ЦЕИ: организация заинтересована в финансировании самых разных проектов в Беларуси
Новости Беларуси. Беларусь готова способствовать повышению имиджа Центрально-Европейской инициативы в регионе. Об этом министр иностранных дел нашей страны заявил на встрече с генеральным секретарем ЦЕИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она предшествовала семинару, где обсуждался вопрос подготовки заявок на финансирование ряда проектов, реализацию которых готова поддержать Центрально-Европейская инициатива. Сотрудничество в сферах энергетики, экологии, науки и технологий – то, что сегодня объединяет Восток и Запад континента.
Роберто Антонионе, генеральный секретарь Центрально-Европейской инициативы:
Я действительно рад быть здесь, и могу сказать, что организация заинтересована в финансировании самых разных проектов в Беларуси.
Центрально-Европейская инициатива – это региональный форум, продвигающий сотрудничество на политическом, экономическом и культурном уровнях в 18 странах Центральной и Восточной Европы. Многие из них – надежные торговые партнеры Беларуси.