Александр Лукашенко: наше государство высоко ценит многолетний кропотливый труд, высокие достижения в любой отрасли и сфере деятельности

Новости Беларуси. 28 декабря во Дворец Независимости в Минске пригласили самых заслуженных людей страны.

Александр Лукашенко вручил государственные награды и присвоил почётные звания.

Среди лауреатов – спасатели и военные, врачи и аграрии, а также призёры Олимпиады в Рио – всего более 50 человек. Среди них и преподаватель физики Валерий Барташов – первый в истории страны Народный учитель Беларуси.

Евгений Пустовой, СТВ:

В конце года принято подводить итоги. Во Дворце Независимости царит новогоднее настроение. И 28 декабря, наверное, не случайно на приём к Президенту было приглашено самое большое число награждённых за весь 2016,

награды получили более получили самых достойных белорусов.

Эти люди на высоте спортивной, наставнической, производственной. Все они из разных уголков страны и сфер деятельности. Но одинаково любят свое дело и Беларусь. Все те, кто за 2016 год и ушедшую пятилетку сделали все,

чтобы белорусский флаг мог гордо и высоко подняться на международной арене,

получили приглашение во Дворец Независимости.

Ольга Власова, главный тренер Национальной команды Республики Беларусь по прыжкам на батуте:

На экскурсии в этот раз впервые. Все очень на достойном уровне, все красиво, все сделано со вкусом. Нам здесь нравится.

Сегодня – для многих день особый. 55 отличникам в своих сферах вручили награды и присвоили почётные звания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это торжественное мероприятие не случайно проходит в канун Нового года, когда каждый из нас размышляет о том, чего удалось достичь, а что еще предстоит сделать.

Наше государство высоко ценит многолетний кропотливый труд, высокие достижения в любой отрасли и сфере деятельности.

Здесь присутствуют представители разных регионов страны, но всех вас объединяет преданность любимому делу, ответственность и исключительное трудолюбие. Думаю, эти качества являются залогом успеха в любом начинании. Для нас очень важно, чтобы профессиональные знания и навыки человека всегда находили применение и приносили пользу стране и людям.

Дорогие друзья, я искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. Пусть высокая оценка ваших заслуг принесет вам радость в канун этих замечательных праздников и станет стимулом для новых свершений в будущем. От всей души желаю вам, вашим родным, близким доброго здоровья, счастья и благополучия.

Прелюдией к главному торжеству стала экскурсия Кадры из этих залов облетели весь мир.

О Беларуси говорят как о мировой площадке и спортивной арене для Чемпионов.

Сегодня каждый второй награждённый – спортсмен. На прошлой летней Олимпиаде в Лондоне – достижения белорусских пловцов сравнивали с американским Фелпсом. В бразильском Рио – у белорусов появился свой маяк.

Его результаты на Паролимпиаде – значимы даже для главных стартов четырехлетия. Кстати, Игорь был настолько занят в выступлениях, что не успел в Рио примерить парадную форму олимпийцев. Костюм как раз сгодился для торжественного приёма у Президента.

Игорь Бокий, шестикратный золотой и серебряный призёр летних Паролимпийских игр по плаванию:

Я Игорь. Меня зовут Игорь. Я буду белорусским Игорем.

Взойти на олимпийский пьедестал смогли и наши паролимпийцы. Слово идти главное в лексиконе спортсменов с безграничными возможностями.

Александр Трипуть, бронзовый призёр летних Паролимпийских игр по лёгкой атлетике:

В первую очередь хотел сам себе доказать, что я смогу

Андрей Проневич, золотой призёр летних Паролимпийских игр по фехтованию атлетике:

Олимпиада для меня, конечно, пройденный этап, но надо дальше работать, дальше соревнования.

Беларусь чтит олимпийцев нашего времени, и помнит героев былых ещё советских времён. На приеме у Президента первые белорусы–олимпийцы. С золотой медали Макаренко и Гейштор для белорусских гребцов – это вид спорта стал победным олимпийского комитета.

Сергей Макаренко, чемпион Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ:

Сейчас новых событий больше чем когда-то было старых, страна растёт развивается

Держать форму спортсмена помогают тренеры и врачи. Их трудам – заслуженные награды.

В 2016 году белорусские олимпийцы были вынуждены бороться за медали не только на стадионах, но и в лабораториях.

Валерий Белан, тренер-врач национальной команды Республики Беларусь по пулевой стрельбе:

Были исследования. Столько проб, которые вся Европа только пережила. Вот вам ответ.

В наградном списке - сразу несколько аграриев. Люди труда и сельскохозяйственной науки.

Витольд Пестис, ректор Гродненского государственного аграрного университета:

У нас есть очень талантливые педагоги, хорошая материально-техническая база и почти каждый третий Герой Беларуси – это выпускники Гродненского государственного аграрного университета.

Путь к развитию экономики – строительство дорог.

Современные магистрали – для Беларуси с выгодным географическим положением, что достойная огранка для алмаза. М1, 2, 3, 4 – за буквенно-цифровым обозначением имидж государства. Буквально на прошлой неделе Президент высоко оценил вторую МКАД. А 28 декабря первая награда властелинам, вернее создателям бетонного кольца.

Николай Матюк, генеральный директор РУП «Минскавтодор-Центр»:

Когда идет строительство, страна живет, развивается, и тогда люди по-другому относятся и к дороге, и к власти. Я думаю, дороги – это одна из черт лица нашего государства.

В зале – те, кто следит за нашим здоровьем, экономическим благополучием страны и безопасностью. В среде настоящих полковников – особенно примечательна офицер с обаятельной улыбкой.

Елена Дмитрук, заместитель начальника НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС: Все зависит от человека, насколько он ответственно относится к своей работе, насколько он её любит и неравнодушен ней, тогда будет результат, как у мужчины, так и женщины

А вот Валерий Барашков не военный, но дети за них ходят строем, а его предмет – знают. Наставник физики умеет найти контакт не только в электрической цепи.

Валерий Барашков, учитель физики Могилёвского государственного областного лицея №1:

Я всегда детям задаю один вопрос – что общего между электричеством и нашим обществом, нашей жизнью человеческой? Мало, кто отвечает. Общее одно слово – контакты. Вот если в электричестве контакты нарушены, цепь не работает, если нарушены контакты у нас в человеческой жизни мы тоже много теряем

Как ядро объединяет атомы, так настоящий Народный учитель детей.

28 декабря он первым в стране получил документальное подтверждение своего звания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особую торжественность нашей церемонии придает то, что в этот день впервые будет присуждаться звание – Народный учитель Беларуси. Я уверен,

введение нового почётного звания поможет повысить престиж благородной профессии педагога и подтвердить его высокий статус в обществе.

На наградном столе: ордена Отечества, Почёта, За службу родине, медали за трудовые заслуги и с изображением почётных званий. В этой поздравительной мелодии – отдельная нота – орден Франциска Скорины. Награда с изображением белорусского первопечатника – российскому меценату. Как оказалось, с белорусскими корнями.

Анастасия Оситис, президент Благотворительного фонда святых равноапостольных Константина и Елены (Россия):

Все время помогала в строительстве храмов, участие в монастырях, церквях. Чтобы внести свою лепту, маленькую какую-то, для той страны, где я получила то, что я получила

Президент желает награждённым следующих встреч в этом же зале, государственных наград и в этом же амплуа. Правда, для этого надо будет прыгнуть выше себя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Живите долго. Главное – это здоровье. Идите вперёд, не останавливайтесь. Но а для того, чтобы идти не просто так, имейте всегда перед собой цель.

Новые достижения – уже в 2017 году. А эти дни для отдыха и празднований. Как в угадываемой белорусской мелодии, которая звучит для награждённых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.