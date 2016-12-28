От экономики и инвестиций до военной сферы и культуры: дипломатическим отношениям Беларуси и США – 25 лет

Новости Беларуси. Беларусь и США объединяет намного больше, чем разъединяет.

Об этом говорится в заявлении МИД нашей страны по случаю 25-летия установления дипотношений между двумя государствами.

Примечательно, что Соединенные Штаты стали второй страной в мире, которая, признав наш суверенитет,

предложила молодому белорусскому государству наладить полноценный диалог и обменяться послами.

И символично, что четвертьвековой юбилей приходится на период постепенной нормализации двусторонних отношений – от экономики и инвестиций до военной сферы и культуры.

Беларусь продолжает выступать донором международной безопасности,

принимая активное участие в мирном урегулировании многосторонних конфликтов – говорится в заявлении МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.