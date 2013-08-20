Александр Лукашенко: Наша армия должна быть адекватной новым вызовам и угрозам 21 века

Новости Беларуси. Наша армия должна быть адекватной новым вызовам и угрозам 21 века. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о дальнейших направлениях строительства и развития Вооруженных сил страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние годы в этой сфере сделано немало по укреплению боевых систем и обороны территорий. Приведена в порядок инфраструктура военных городков. Участники встречи — а среди них руководящий состав Министерства обороны и представители других силовых ведомств — проанализировали состояние Вооруженных сил, обсудили проблемы и определили пути их решений, исходя из современных реалий.

В частности, Александр Лукашенко поручил Правительству детально проработать вопросы финансового обеспечения потребностей оборонных ведомств. На совещаннии также обсуждали оптимизацию численности Вооруженных сил, а так же вопросы реализации излишков продукции военного назначения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши Вооруженные силы должны быть готовы в новых реалиях к защите суверенитета, независимости, территориальной целостности страны. Надо сделать так, чтобы никто не помышлял разговаривать с нашей страной с позиции военной силы. Наша армия должна быть адекватной новым вызовам и угрозам 21 века. Считаю необходимым продолжить работу по оптимизации структуры и сокращению численности вооруженных сил, как мы раньше с вами договорились, до того уровня, которые были определены. Вы знаете, мы делаем это спокойно, без революций, эволюционно, не стали резать по-живому. Вооруженные силы у нас, в свое время, доходили до 200 тысяч, сегодня их порядка 100 тысяч, нам такая численность сегодня не нужна. Сегодня не численность важна для вооруженных сил, и мы должны дойти до тех уровней, которые были определены нами несколько лет тому назад. Делать это надо спокойно, чтобы не ломать судьбы тех людей, которые сегодня служат в вооруженных силах.

Особое внимание уделить дополнительному целевому финансированию первоочередных мероприятий по авиации и средствам противовоздушной обороны. Анализируя конфликты и войны последнего времени, мы определились, что главное для нас сегодня - противовоздушная оборона и авиация. В целях усиления престижа военной службы необходимо определиться с мерами повышения социальной защищенности военнослужащих, особенно младших офицеров. Я хотел бы, чтобы все по-хозяйски отнеслись к излишкам продукции военного назначения, которые есть в наличии Вооруженных сил. От них, конечно же, надо избавляться, пока они не устарели и нужны кому-то, не нарушая международных обязательств, но делать это надо разумно. Минобороны ставлю задачу преступить к практической реализации достигнутых договоренностей с Россией по авиации и системам противовоздушной обороны с учетом результатов наших недавних встреч с министром обороны России и наших договоренностей с Президентом России Путиным.

Первый месяц осени для военных станет периодом испытаний. В последней декаде сентября представители вооруженных сил Беларуси «сверят часы» со своими российскими коллегами на крупных учениях «Запад-2013».

Предполагается, что в двусторонних стратегических учениях на территории нашей страны примут участие до 13 тысяч военных из обеих стран. Свою мощь продемонстрирует и современное вооружение — порядка 60 вертолетов и самолетов, а также до 250 единиц боевой техники.

В этот же период в Беларуси стартуют и совместные учения коллективных сил оперативного реагирования стран-членов ОДКБ. О ходе подготовки к военным испытаниям сегодня также доложили Главе государства.

Юрий Жадобин, Министр обороны Республики Беларусь:

Также в ходе Главе государства было уделено достаточное внимание социальной защите офицерского состава. Идет вопрос о совершенствовании денежного содержания, о строительстве служебного жилья, о строительстве кооперативного или собственного жилья. Кроме того, я доложил о подготовке вооруженных сил нашей страны РФ, об учениях «Запад-2013», а также готовности проведения в качестве одного из этапов учения КСОР ОДКБ, которые также будут проходить на территории нашей страны. В целом, Глава государства поставил задачу к концу года доложить после подведения итогов всех вопросов, которые выносятся для отработки на «Запад-2013», а также тех вопросов, которые он приказал уточнить в конце года и доложить персонально.