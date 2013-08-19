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При подавлении бунта в каирской тюрьме от отравления слезоточивым газом погибли около 40 заключенных

19 августа 2013 07:30
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Новости Египта. Обстановка в Египте станет главной темой встречи представителей стран ЕС в Брюсселе. Комитет подготовит внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза, которое, возможно, состоится на следующей неделе. Эксперты намерены в срочном порядке пересмотрит отношения с Египтом.

Тем временем при подавлении бунта в каирской тюрьме погибли около 40 заключенных – сторонников партии «Братья-мусульмане», поддерживающих свергнутого президента Мурси. Причиной смерти стало отравление слезоточивым газом. Таким образом, общее число жертв массовых протестов в Египте только за неделю превысило 800 человек.

Тем временем в самом Каире сейчас относительно спокойно. Исламисты призвали своих сторонников покинуть улицы. Сотни последователей движения «Братья мусульмане» арестованы. Причем задержания проводили не только полицейские. В стране стихийно сформировались народные дружины из числа противников Мурси, которые самовольно наделили себя правом досматривать и арестовывать всех, кого посчитают нужным. МВД Египта накануне запретило деятельность подобных формирований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки в Египте

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