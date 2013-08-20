Александр Лукашенко поздравил Президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником - Днем Святого Иштвана

Новости Беларуси. В Венгрии сегодня - День Святого Иштвана. В тысячном году Иштван стал первым королем страны. Считается, что именно он заложил основу современного государства. Тогда же венгры приняли христианство.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венгрии Яноша Адера и народ этой страны с национальным праздником - Днем Святого Иштвана. Глава нашего государства выразил уверенность, что отношения между Беларусью и Венгрией имеют значительный потенциал для дальнейшего укрепления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.