Александр Лукашенко: Больше шальных денег в спорте не будет. Нет результата – нет денег

Новости Беларуси. Большие деньги в спорте – только за результат. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании о проблемах белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В организации сегодня есть ряд проблем, в частности, в финансовой и управленческой сферах. В Беларуси немало делается для развития спорта, особенно в плане инфраструктуры. На все это государство тратит огромные средства и вправе ожидать весомой отдачи и высоких достижений и побед.

15 августа в Белом зале резиденции Президента – руководители практически всех силовых структур страны, хотя предстоит разговор о спорте. Дело в том, что те, кто отвечает за национальную безопасность в государстве, – «костяк» Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Центр специальной подготовки и более десятка учебно-спортивных комплексов объединяют порядка 70 тысяч человек. С 2008 года большую часть медалей в копилку страны принесли атлеты именно БФСО «Динамо». Тем не менее, в организации сегодня есть ряд проблем. Это подчеркнул и президент на совещании.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас пока много претензий к этому обществу. Место и роль объединения в республиканской системе физической культуры и спорта до настоящего времени четко не определены, не отработан механизм взаимодействия этого общества с другими спортивными структурами. Существующая в настоящее время организационная структура не способна эффективно решать стоящие задачи. Отсутствуют постоянные источники внебюджетного финансирования.

Вместе с тем, «Динамо» отведена особая роль в спортивной структуре нашей республики. Общество должно решать задачи, связанные как со спортом высших достижений и подготовки резерва, так и с деятельностью органов безопасности и правопорядка нашей страны.

Также обсуждали и проблемы развития спорта в целом. Александр Лукашенко еще в начале беседы расставил акценты: большие деньги – только за высокие результаты.

Александр Лукашенко:

Деньги платить будем только для того, чтобы человек мог заниматься, мог готовиться к чемпионатам и первенствам, а основные доходы он получит за результат. Не за 21 и 41 место на чемпионате мира по легкой атлетике, а за 1, 2, 3 и так далее место. За перспективу этого человека.

Больше шальных денег в спорте не будет. Достал, положил на стол результат – получи бешеные деньги. Нет результата – нет денег.

Перешли мы на клубную систему. Кто основные деньги получает? Чиновники клубов. И дай Бог министрам получать такую заработную плату. Поэтому дурницы этой больше не будет. Клуб – это предприятие, которое должно зарабатывать деньги. Дотации из бюджета мы должны направить только спортсменам, только тренерам, врачам там и нескольким специалистам. И еще детский спорт, за который мы отвечаем. Без него нет большого спорта, великого спорта.

Первые шаги, чтобы отечественный спорт занял устойчивую позицию, предприняты. Сменили руководство по основным направлениям, сформирована управленческая «тройка» – министр спорта и туризма, помощник Президента по вопросам физкультуры и первый вице-президент НОК.

Генерал Бариев (бывший глава МЧС) возглавил БФСО «Динамо». Изучил деятельность объединения и уже на совещании выступил с предложениями по оздоровлению экономики организации. Особую дискуссию вызвал вопрос по управленческой структуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энвер Бариев, председатель БФСО «Динамо»:

Создать наемные уже, профессиональные исполнительные дирекции БФСО «Динамо» в областях и отделы в городах и районах, где будут они создаваться.

Александр Лукашенко:

Как только мы начинаем создавать новую структуру, допустим, в области, это появляются чиновники, это автомобили, это бухгалтера, это секретари-машинистки и компьютеры, и пошло-поехало. Почему нельзя, создав мощную структуру здесь, не руководить теми отсюда, с центра структуры, не создавая там дополнительно штатников, или даже если они будут, эти штатники, выделять им отсюда средства?

В настоящее время вертикаль управления БФСО «Динамо» – центральный аппарат и областные структуры. Руководители в областях и городских организациях внештатные. Чтобы более эффективно решать повседневные вопросы объединения, президент предложил активно подключить к этому всех силовиков.

Александр Лукашенко:

Министерство внутренних дел должно быть определяющим здесь, потому что армия все равно будет на всю катушку закручена, и вы начинайте это делать. Они не должны потерять те центры, которые у них были в советские времена. Они должны не только помогать ему, но и помогать реализовывать инвестиционные проекты. И эти клубы, которые есть (гандбольные и хоккейный), поддерживать.

У каждого клуба должна быть школа. И они должны детишкам помогать здесь. Что, у них возможности мало? Это их кровная обязанность. На кого больше надеяться, как не на силовиков?

Судмедэкспертиза у нас стала военной. Ничем сегодня пока не занимается в силу того, что вчера только создали. Пристегните их к себе. У них там и копейка есть какая-то. Проводят же экспертизу. Платные же есть у вас? Есть. Повысишь немножко. Ради детей. В том числе динамовских.

Вопрос денег возник и здесь: сколько платить и кому именно. Хотя основные решения по регулированию доходов и даже зарплаты спортсменов были уже приняты раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

До невозможности раздуты зарплаты.

Максим Рыженков, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма:

Зарплата спортсмена, участвующего в любом клубе КХЛ, не может быть меньше 4 млн 200 тысяч российских рублей. То есть меньше планку опустить, чем порядка 140 тысяч долларов за сезон, мы не можем.

Александр Лукашенко:

Если эта команда существует с такой зарплатой, это стимул попадать белорусским вундеркиндам с нашего, белорусского, чемпионата в эту команду. Поэтому, да, тут тоже надо держать их на минимуме, премии где-то есть, еще дополучит и так далее. Нет результата – нет премии.

Речь шла и о развитии в стране детского спорта. Ведь это основа больших достижений. Спортивные школы сейчас разбросаны повсеместно и многие попросту угасают.

Максим Рыженков:

По стадиону «Динамо». Раньше там базировались пять школ динамовских. К сожалению, после того, как началась реконструкция, эти школы раскидали по всему городу. Предусмотреть возвращение ряда школ динамовских туда, в подтрибунное помещение либо в тир, для продолжения учебно-тренировочного процесса.

Александр Лукашенко:

Я не против.

Я им сказал так: «Нам надо на 35 тысяч нормального европейского уровня стадион. «Локомотив» в Москве – образец. 35. Даже 30, 28 хватит. Но чтобы удобный был, спортивный, национальный стадион». Я им говорю: «Давайте построим или на «Тракторе», или на голом месте. Там место есть. И там будет легкоатлетический стадион».

И у меня такая шальная мысль (я посмотрел на организацию в Москве): мы завтра сами можем Бриллиантовую лигу принять, этап, а потом и чемпионат Европы или мира по легкой атлетике. Да и в футбол будут играть. Пускай «Динамо» это берет.

Недоработки есть и в спортивной отрасли в целом. Тому свидетельство – неудачные выступления на международных турнирах ведущих белорусских клубов и спортсменов. Это выявляет проблемы во всей отрасли. Тема развития спорта высоких достижений 15 августа также звучала у Президента.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

За прошедшие 15 чемпионатов мира (в 2013 году это семь зимних и восемь летних видов спорта) у нас завоевана 1 золотая медаль.

Александр Лукашенко:

15 чемпионатов – аж одну медаль завоевали золотую. Вот, Энвер Ризаичев, а вы пришли за деньгами.

Александр Шамко:

Сегодня продолжается комплекс мероприятий по оптимизации спортивной отрасли, в том числе по управлению национальными командами. Потому что те результаты, которые сегодня есть, еще раз подчеркивают, что мы выбрали правильное направление по выстраиванию. Сегодня поделен директорат национальных команд в Министерстве спорта, реорганизована структура Министерства спорта. Национальные команды, управление национальных команд, вместе с резервом сейчас находятся в ведении Республиканских центров олимпийской подготовки. Таким образом выстраивают эту пирамиду. Обеспечим более четкое, детальное управление.

Александр Лукашенко:

Пока очень плохо. И тройку я хочу предупредить об одном, что с зимней олимпиады вы уже будете на всю катушку отвечать. И уже неприемлемо будет говорить вам, что «ай, это в том клубе, динамовском», или «при том руководстве обществом «Динамо», или «при том руководстве спортивной отраслью». У вас уже в лексиконе этих слов быть не должно. Вы в полном объеме отвечаете за Олимпиаду и все, что будет после нее. Вы должны знать самых перспективных, классных тренеров, и не только у нас, но и за рубежом. И вы должны заставить каждого руководителя федерации знать лучших, поддерживать, и перспективных. Более того, и вы их должны знать, видеть, с ними разговаривать.

Спорт – это сегодня основная политика. Пока хвастаться нечем. Пока мы деньги будем платить, нормальные просто деньги, тем, кто сегодня выступает на уровне республики. Больше будем поддерживать людей, которые попадают в национальные команды, и будем иметь топ-команды, как мы их называем, чтобы люди стремились туда попасть и получать большие деньги.

Поэтому идите и ищите деньги. От налогов мы вас освободим за недвижимость и за землю. Все остальное вы должны заработать. И не Минский горисполком вас будет содержать, а вы сами.