Александр Лукашенко: Нам нужны вооружения, чтобы быть более обеспеченными в плане защиты рубежей Беларуси и России

Новости Беларуси. «Силуэт» МКАД-2 стал вырисовываться на карте Минской области. 6 октября открылся ее первый участок. А это 27 километров нового полотна. Глава государства лично ознакомился с результатом проделанной работы. Президент пообщался с представителями трудовых коллективов дорожно-строительных организаций и жителями Минского района. Разумеется, ответил на все интересующие их вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немало вопросов сегодня возникает и насчет возможного размещения в нашей стране российской авиабазы. Все-таки верить ли информации некоторых российских СМИ? Президент заверяет: обсуждать эту тему уж точно не стоит.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я иногда так смотрю, мне докладывают, или слушаю, думаю: «Господи, я ничего об этом не знаю». Нам не надо база сегодня. Тем более военно-воздушные силы. Нам нужны определенные вооружения, о чем я публично тоже говорил Путину и раньше Медведеву. Во-первых, мы в союзе с Российской Федерацией. У нас есть ответственность, и у России, и у Беларуси. Мы заключили соглашение: они отвечают вместе с нами за западное направление. Фактически мы не в одиночку против НАТО здесь стоим, вместе с Российской Федерацией. У нас есть конкретный план даже на случай войны, как надо действовать. Нам нужны самолеты, а не базы сегодня. У нас прекрасные летчики, у нас хорошая школа летчиков военных, гражданских. Но зачем мне сегодня завозить сюда самолеты и летчиков других государств? А свои что будут делать? Нам нужны вооружения для того, чтобы быть более обеспеченными в плане защиты рубежей Беларуси и России.