Выборы Президента Беларуси-2015: почему избиратели пошли голосовать уже 6 октября

Новости Беларуси. 6 октября в Беларуси стартовал важнейший этап избирательной кампании – досрочное голосование, которое продлится до субботы включительно. Досрочно исполнить свой гражданский долг может любой желающий.

Урна опечатана, наблюдатели и комиссия готовы – досрочное голосование началось. Кстати, чтобы получить бюллетень, нужно предоставить паспорт. Военнослужащие могут прийти с военным билетом. Служебное удостоверение, студенческий и пенсионное удостоверение тоже подойдут.

Избирательные участки работают с 10 утра и до 7 вечера. С двух до четырех – перерыв. На это время каждую урну опечатывают и сдают под охрану.

6 октября только первый день, но желающих проголосовать оказалось немало. В их числе и звезды белорусской эстрады, у которых очень плотный график выступлений.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Нужно самой стране, самим нам, белорусам, думать о своем будущем. И без участия именно в выборах, в политической жизни, это сделать будет трудно, поэтому мы решили: придем, проголосуем, выполним свой гражданский долг и совершенно спокойно можем жить дальше.

6 октября на избирательные участки отправились многие чиновники и государственные служащие. Досрочно проголосовал и вице-премьер Василий Матюшевский.

Исполнили свой гражданский долг и пограничники. Стражи южных рубежей вместе с семьями пришли на избирательные участки.

Олег Выгляд, начальник отделения отдела береговой охраны «Лоев»:

Пришел голосовать сегодня, потому что ухожу на охрану государственной границы. Голосую за стабильность в республике, живу в километре от линии государственной границы, в бинокль даже видно, какая ситуация. Хочу мира в семье и стабильности.

Александр Шумигай, председатель участковой комиссии по выборам Президента Республики Беларусь Лоевского района Гомельской области:

Мы открыли избирательный участок, и голосование началось. Буквально за первый час голосования проголосовало примерно более 50 человек. Я считаю, что это довольно активно.

Директор фестиваля «Славянский базар» Александр Сидоренко 7 октября отправляется в командировку. Поэтому сегодня тоже пришел на избирательный участок.

Александр Сидоренко, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Я воспользовался этой возможностью, поскольку буквально через день я улетаю в заграничную командировку. И у нас состоится 9 октября очень важная встреча – встреча организаторов многих международных фестивалей, которые проходят в разных странах мира.

Участки для голосования будут работать ежедневно. Отдать свой голос в поддержку одного из четырех кандидатов смогут все, у кого не будет возможности прийти на избирательные участки в воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.