Александр Лукашенко: Начался передел мира. В этой ситуации нам надо набраться мудрости, терпения, чтобы выстоять

Новости Беларуси. «Силуэт» МКАД-2 стал вырисовываться на карте Минской области. 6 октября открылся ее первый участок. А это 27 километров нового полотна. Глава государства лично ознакомился с результатом проделанной работы. Президент пообщался с представителями трудовых коллективов дорожно-строительных организаций и жителями Минского района. Разумеется, ответил на все интересующие их вопросы.

Сегодня много говорится и о том, что идет передел мира. А ведь когда-то начиналось все с попытки построить многополярность. Кстати, за то самое «многополярное мироустройство» всегда выступала Беларусь, – отмечает Александр Лукашенко. Ведь это залог стабильности.

Не обошли и тему предстоящих выборов. До главного политического события остается меньше недели. 6 октября стартовало досрочное голосование. Готовы почти 7 миллионов избирателей, и, конечно, кандидаты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если Президент сильный, как вы всегда меня так поддерживали (под 80%), ни у кого даже вопросов не было. Если я приезжаю, веду переговоры с ним, он понимает: «80% за него проголосовало. Весь народ за ним стоит. Значит, он выражает его интересы. И от этого никуда не денешься». Вот в чем главный вопрос.

Мы переживаем очень сложный, очень тяжелый период. Наверное, самый сложный за эти 20 с лишним лет после распада Советского Союза. Запомните одно: сильные мира сего пытаются переделить мир. Началось все с попытки выстроить «многополярный мир». Мы сторонники этого. Мы не будем стабильны в мире никогда, пока мир не будет опираться на несколько опор, потому что на одной опоре, «монополярный мир» неустойчивый. Он в любой момент рухнет. Надо дополнительные опоры. Такой дополнительной опорой был Советский Союз. Он противостоял Соединенным Штатам. И мы уравновешивали друг друга. Начался передел мира. И вот в этой ситуации нам надо набраться мудрости, терпения, чтобы выстоять. Вот в чем главный вопрос. Все это подтекстом было на встречах с главами государств. Это люди, которые нас понимают. Тот же Корреа в Эквадоре, Мадуро в Венесуэле, Кастро на Кубе, и президент Египта, с латышом мы дважды разговаривали, с Путиным дважды разговаривали многие вопросы. Там очень много было этих встреч. И, конечно, я придерживался этой линии. Где более широко, но основой были торгово-экономические отношения. Разговоры разговорами, но все должно выливаться в дороги, в хлеб, в молоко, в мясо, в зарплаты людей, доходы и так далее. Если этого нет, чего нам разговаривать.

Почти час общения. Говорили о самом актуальном. И о повестке международной, и о том, что может сделать каждый белорус, чтобы сохранить красоту Синеокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Будущие годы будут годы культуры земледелия, культуры страны. У нас, вроде, чистая страна, но еще много проблем. Я хочу, чтобы, уходя, наше поколение с этой активной деятельности оставило для наших детей санаторий. Чтобы страна была как санаторий, хороший санаторий. Чистая, уютная, красивая. Тогда мы эту страну будем ценить и никому ее не отдадим.