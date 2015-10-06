На церемонии открытия МКАД-2 6 октября присутствовал Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Первый участок второй минской кольцевой автодороги открылся. С результатом проделанной работы, а также перспективами транспортной инфраструктуры Беларуси ознакомился глава государства. Общая протяженность новой автодороги вокруг Минска составит около 160-ти километров, ее строительство проходит в два этапа. Первый планируют завершить уже до конца 2015 года. Второй — в 2017-м. Кроме транспортных функций, вторая МКАД сыграет значительную роль в деле развития районных центров и других поселков, которые находятся вблизи трассы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Через каждый 20-30 километров у нас будут съезды к населенным пунктам. Я уже говорил, что нам не надо создавать на любой трассе вот эти придорожные кафе и прочее. У нас через каждые 40-50 км по любой трассе хорошие населенные пункты, районные центры. В этих районных центрах — Березе, Кобрине, Дзержинске — надо строить эти объекты, где есть люди, инфраструктура. И это будет развитие районных центров, крупных поселков, которые у нас находятся на трассе.

Затем глава государства пообщался с представителями трудовых коллективов дорожно-строительных организаций и жителями Минского района, а также ответил на их вопросы.

Александр Лукашенко:

Мы реконструировали, модернизировали наши цементные предприятия. Если мы раньше 4-4,5 млн. тонн могли производить цемента, сегодня мы производим 9 млн. тонн. Можем 10. И при падении спроса на цемент наши заводы работать стали не в полную нагрузку, поэтому мною было принято решение, надо использовать свои материалы. Что плохо, если мы построим в бетоне эти дороги? Вот вы видите результат. Молодец министр. Попробовал с дорожниками в одном месте, в другом, третьем, пришел и говорит: «Да, мы научились». За полгода научились, знаем. Поехали по миру, увидели, что это не новинка. Оказывается, у немцев есть хорошие комплексы для укладки, для строительства этих дорог. Купили, попробовали — прекрасно. И в этом году к 1 января я не вижу проблем, чтобы выполнить мое решение по строительству первого этапа второй кольцевой дороги вокруг Минска. Это будет вот такая прекрасная дорога. Думаю, что стоящие здесь со мной уже согласны, что это неплохое решение. А главное — мы используем своё, свои материалы.

Второй вопрос: почему вторая кольцевая дорога? Наверное, многие здесь живут в Минске или под Минском. Если мы это не сделаем, быстро при том, в течение 2-3 лет, Минск просто задохнется. Через нашу Беларусь сейчас хлынул основной поток. Он будет увеличиваться — с Востока на Запад (Китай, Казахстан, Россия и другие республики бывшего Союза) и с Евросоюза в обратном направлении на Россию и Китай. А еще этот Шелковый путь. Еще больший поток увеличится. Для нас это, конечно же, экономически благо, потому что за это мы будем получать хорошие деньги от расположения нашей страны на транзитных путях. Но с другой стороны, это большая нагрузка. Нагрузка и экологическая, и нагрузка для Минска прежде всего. Поэтому я считаю, что мы вовремя начали строить вторую кольцевую дорогу. В 2017 году мы должны построить полностью эту кольцевую дорогу. Останавливаться мы не намерены.