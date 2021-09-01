Александр Лукашенко: «Нам надо очень аккуратно оценивать ситуацию в Афганистане»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не только России, но и нам хватит этой беды. Вы видите, сколько афганцев сейчас пошло через территорию Беларуси в Польшу, Литву. Поляки уже предложили объявить чрезвычайное положение в приграничных районах. Господь с ними, пусть объявляют. Что хотели, то они получили. Поэтому я бы не торопился на основании внешних этих данных и факторов, что мы видим иногда по телевизору и так далее, делать выводы. Нам надо очень аккуратно оценивать ситуацию в Афганистане, думать о том, как сделать так, чтобы афганцам было хорошо.

Мы воевать там не будем – ни Россия, ни Центральные азиатские республики. Со всеми президентами переговорил – никто не хочет этой войны – погибнут люди. Да и афганцы уже навоевались. Но люди там разные. И к власти пришли эти разные люди, поэтому надо время, пока все успокоится, устаканится. А нам надо работать на спокойствие. Так, как делают это китайцы. Отчасти россияне. Китайцы сразу заявили: мы поможем, мы будем делать все, чтобы в Афганистане было хорошо. Это не только прагматизм. Это богатейшая страна по полезным своим ресурсам. Это Китаю нужно. Что касается Беларуси – мы «Талибан» не запрещали, не лезли в это. Старались сотрудничать с правительством, которое тогда было. Мы ни на кого не наваливались, не накатывали. Мы проводили взвешенную политику.

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