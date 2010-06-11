Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России

На сегодня запланированы встречи главы белорусского государства с Президентом России Дмитрием Медведевым и председателем правительства Владимиром Путиным. Основной темой встреч станут вопросы функционирования Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России.

Программа рабочего визита Президента в Российскую Федерацию достаточно насыщенна. Сначала Александр Лукашенко посетит Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени Иосифьяна — это ведущее предприятие ракетно-космической отрасли России. Здесь разговор пойдёт о создании белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли, иными словами — о запуске белорусского спутника. Уже в ближайшее время Беларусь сможет войти в клуб космических держав. Планируется, что глава государства посетит монтажно-испытательный комплекс и познакомится с лабораторно-испытательной базой предприятия.

После этого начнутся официальные переговоры. Сначала в резиденции Горки-9 состоится встреча Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева, а после в Новоогарево Президент будет беседовать с премьер-министром России. Стороны собираются обсудить проблемные вопросы отношений двух стран. Одной из главных тем станет создание Таможенного союза.