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Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России

11 июня 2010 07:53
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На сегодня запланированы встречи главы белорусского государства с Президентом России Дмитрием Медведевым и председателем правительства Владимиром Путиным. Основной темой встреч станут вопросы функционирования Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России.

Программа рабочего визита Президента в Российскую Федерацию достаточно насыщенна. Сначала Александр Лукашенко посетит Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени Иосифьяна — это ведущее предприятие ракетно-космической отрасли России. Здесь разговор пойдёт о создании белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли, иными словами — о запуске белорусского спутника. Уже в ближайшее время Беларусь сможет войти в клуб космических держав. Планируется, что глава государства посетит монтажно-испытательный комплекс и познакомится с лабораторно-испытательной базой предприятия.

После этого начнутся официальные переговоры. Сначала в резиденции Горки-9 состоится встреча Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева, а после в Новоогарево Президент будет беседовать с премьер-министром России. Стороны собираются обсудить проблемные вопросы отношений двух стран. Одной из главных тем станет создание Таможенного союза.

# Союзное государство # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Беларусь-Россия # Александр Беглов # Александр Дрозденко

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