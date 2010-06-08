А.Лукашенко: Вы пресекаете жуликов, преступников, а среди них немало и чиновников

Повышение качества жизни людей и реальные показатели эффективности в экономике. Такие задачи Президент поставил перед чиновниками, получившими новые должности. Культура, финансы, медицина, транспорт. 32 кадровых назначения коснулись самых разных министерств, ведомств, предприятий и местных органов власти.

Президент сегодня не просто рассмотрел кадровые вопросы, он, по сути, еще раз напомнил основные направления развития страны. Чиновникам о них следует помнить и знать лучше других. Тем более в непростой период выхода из мирового финансово-экономического кризиса. Благо сегодня собрались представители из самых разных отраслей народного хозяйства, ведомств, министерств. Николай Фурсевич назначен начальником Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Вы пресекаете жуликов, преступников, а среди них немало и чиновников. Поэтому, слева накат, справа накат, вы должны это учитывать и четко идти своей дорогой. Для вас сегодня нет чиновников в Администрации Президента, в правительстве, прокуратуре, милиции. Кто угодно, для вас – это гражданин. Он должен действовать так, как предписано нашим законодательством. Поэтому, эта инспекция при Президенте и создавалась. Я очень надеюсь, что мы будем получать только хорошие сигналы из вашего ведомства. Природа, ее красота, чистота и порядок – это сегодня лицо и имидж Беларуси.

Василий Горбатенко теперь – заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Владимир Моисеенко – начальник «Института пограничной службы».

Андрей Забара стал заместителем председателя Верховного суда.

Евгений Дверницкий с сегодняшнего дня – заместитель ответственного секретаря, начальник аппарата представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь.

Иван Паршута назначен заместителем начальника аппарата представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь.

Кроме этого, с сегодняшнего дня в правление Нацбанка входят Петр Маманович, Александр Галов и Тарас Надольный.

Сегодня Президент дал согласие на назначение семи новых замминистров. В министерстве культуры – первым замом станет Владимир Карачевский. Президент отметил, что много жалоб от людей искусства и в них надо основательно разобраться. Причем к решению проблем надо привлекать людей.

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

– Как сказано главой государства, культура – это непростая отрасль, а тем более, через культуру мы должны продвигать имидж государства. Поэтому задачи ставятся очень серьезные, нам есть, на что обратить внимание. Это, конечно, и популяризация нашего белорусского искусства, поддержка наших белорусских артистов, развитие киноиндустрии.

Собственно, проблем, конечно же, хватает во многих областях. От чиновника требуется их своевременно решать. Сергей Наливайко будет первым заместителем министра по налогам и сборам. Здесь приоритеты ясны – прозрачность, упрощение и минимизация налоговой системы.

Сергей Наливайко, первый заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

– Главой государства четко определено, что наша налоговая система должна приблизиться к лучшим стандартам налоговых систем в мире. И здесь, конечно, предстоит большая работа.

Определены основные пути развития отечественного здравоохранения. Валерию Ходжаеву, как первому замминистра, – предстоит большая работа по импортозамещение и экономии. Ведь государство берет большие обязательства перед людьми в этой сфере.

В Жилищно-коммунальном хозяйстве проблем, пожалуй, больше чем у других, поэтому Андрею Шорцу предстоит основательно навести порядок. Он сядет в кресло замминистра ЖКХ.

Кандидатура Владимира Дервенкова согласована на должность первого заместителя министра транспорта и коммуникаций. Еще один замминистра в этом ведомстве – Александр Шишко. Обоим следует завершить реформу, довести процессы до автоматизации.

Заместителем министра экономики будет Дмитрий Голухов.

Александр Лукашенко:

– Меньше теории, меньше заседаний, меньше творческих групп, а больше конкретной работы. И то, что сегодня в министерство придет финансист, банковский работник со стажем, очень важно для нашего министерства.

Евгений Горин, Валерий Наумекнко, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.