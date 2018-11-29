Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве

Несмотря на четвертьвековую дипломатию двух стран, перезагрузка у отношений произошла недавно – во время официального визита главы государства в Ташкент. Продуктивный диалог политиков в сентябре стал новой точкой отсчета дружбы. И на сегодняшней встрече Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусско-узбекское сотрудничество развивается очень интенсивно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное – мы наверстали то отставание в нашем сотрудничестве, которое накопилось за предыдущие годы. Я уже говорил о вашем президенте, что это, в основном, его заслуга. Человек, знающий Узбекистан, он видел все проблемы. Я ему это говорил в лицо. Поэтому когда стал президентом, ему не надо было входить в курс дела, смотреть на кадры и так далее. Он все видел изнутри. Он очень быстро развернулся, и по всем направлениям у него успех.

Я многих видел президентов – беру и себя в эту когорту – никто из нас так активно, так быстро не решал те проблемы, которые назрели в Узбекистане. Благодаря этому мы попали в этот его список сотрудничества и ликвидировали ту задолженность, которая сложилась за полтора десятка лет, а может и два десятка лет, где мы недорабатывали с прежним руководством Узбекистана. Он просто молодец. Я это говорю искренне.

Мы утвердили недавно дорожную карту, то есть план нашей деятельности на перспективу. Премьер-министры подписали этот план. Я хочу вам сказать, это главное. Прошу, передайте Шавкату Миромоновичу, что я строго буду контролировать исполнение этого плана, и мы привержены полной реализации этого плана.