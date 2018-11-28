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В Минске за круглым столом обсудили предпосылки создания БССР и первые шаги республики

28 ноября 2018 18:56
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Новости Беларуси. Предпосылки создания БССР и первые шаги республики: в Минске обсудили большую историю социалистического «образования», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске за круглым столом обсудили предпосылки создания БССР и первые шаги республики-1

За круглым столом собрались ученые и историки. Встреча прошла в преддверии векового юбилея со дня создания БССР. Отмечать историческую дату планируют масштабно. Одним из важных мероприятий станет международная конференция. Участники форума представят ряд научных проектов, работа над которыми шла не один год.

В Минске за круглым столом обсудили предпосылки создания БССР и первые шаги республики-4

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
Все наши новейшие материалы, то, что наработали исследователи, в том числе в архивах, мы предоставим на международной научной конференции, которая пройдет 6-7 декабря. Кроме того, мы ведем работу по завершению подготовки к публикации «Истории белорусской государственности», третьего тома, который касается именно периода создания ССРБ, периода Великой Отечественной войны. Третий том уже находится в издательстве и тоже будет опубликован, думаю, в начале следующего года.

В Минске за круглым столом обсудили предпосылки создания БССР и первые шаги республики-7

Эпоху БССР называют важнейшим периодом национальной истории. За годы развития государственность Беларуси получила международное признание и мощный социально-экономический импульс.

# История # Вячеслав Данилович # Фотофакт

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